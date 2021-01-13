شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: مراقبة الغذاء الأوروبية توافق على الديدان للاستهلاك البشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة مراقبة الأغذية في الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، سلامة تناول دودة الوجبة الصفراء المجففة، للاستهلاك البشرى، وهي الشكل اليرقي لخنفساء دودة الوجبة، ووفقا لما ذكرته وكاله "بلومبرج" فإن رأي الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية خطوة أولى قبل أن تنظر السلطات فيما إذا كانت ستوافق على بيع الوجبات الخفيفة وألواح البروتين وملفات تعريف الارتباط والأطعمة الأخرى التي تحتوي على البق كمكونات.

تبرز الحشرات كمصدر أكثر استدامة للبروتين بفضل تأثيرها البيئي المنخفض وقيمتها الغذائية العالية، وقالت هيلين زيف، مديرة إدارة المخاطر لأعمال التغذية الحيوانية في Cargill "إنها تساعد في إنشاء مصدر جديد للبروتين للعالم بطريقة مستدامة، قائلا" " مرتاحون جدًا بشأن جودتها الغذائية."



الديدان

قال أندريا جيرميني، رئيس فريق الأطعمة الجديدة في بارما ، ومقرها إيطاليا إن الموافقة على دودة الوجبة الصفراء ستوفر فرصًا للتسويق وقالت هيئة الرقابة أيضًا إن ردود الفعل التحسسية تجاه ديدان الوجبة ممكنة.

تحتل أوروبا موقع الصدارة في مشهد بدء تشغيل الحشرات المزدهر، حيث تحدد الحشرات كجزء من أجندتها الغذائية المستدامة ضخت سلطات الاتحاد الأوروبي الأموال في الأبحاث والمصانع ، ويسمح الاتحاد بالفعل للأسماك والكلاب والقطط بتناول وجبة الحشرات.

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وجبات طعام من الديدان

تتوقع المنصة الدولية للحشرات للأغذية والأعلاف، أن تكون هذه الكائنات بدلا غذائيا جديدا قدرت جماعة الضغط التي تتخذ من بروكسل مقراً لها ، من إنتاج أوروبا المتوقع البالغ 3 ملايين طن من بروتين الحشرات في عام 2030 ، 10٪ فقط ستذهب إلى أغذية البشر ، بينما يذهب معظم الباقي إلى علف الحيوانات.

تسمح عدد من دول الاتحاد الأوروبي بما في ذلك فنلندا وبلجيكا وهولندا بالفعل ببيع الأطعمة التي تحتوي على حشرات في المتاجر يوجد حوالي 2000 نوع من الحشرات في النظم الغذائية لحوالي 2 مليار شخص حول العالم.