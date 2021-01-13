كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 يناير 2021 04:35 مساءً - جدول المحتوى

1.لماذا تحتاجين إلى الصوديوم أثناء الحمل؟

2.ما هي كمية الملح التي يجب أن تستهلكها الحامل؟

3.أضرار تناول الملح للحامل

4.الأماكن المخادعة التي يختبئ فيها الملح

5.مصادر الصوديوم الصحية

6.نصائح لتقليل الصوديوم

أضرار تناول الملح للحامل، تكثر العديد من السيدات الحوامل من تناول الملح والبعض يجهل الأضرار الوخيمة التي تقع فيها المرأة الحامل نتيجة الإكثار من الملح، لذلك نلقي الضوء على هذه الأضرار، ونصائح حول كيفية تقليل الملح للحامل، ولماذا تحتاج الحامل إلى الصوديوم أثناء الحمل، كما أوضحتها الدكتورة هند محمد استشاري النساء والولادة.

1.لماذا تحتاجين إلى الصوديوم أثناء الحمل؟

اضرار الملح للحامل

الصوديوم عنصر كيميائي يعمل على تنظيم مستويات السوائل ودرجة الحرارة ومستويات الأس الهيدروجيني في الجسم. يضاف الصوديوم إلى العديد من الأطعمة، وهو أحد العنصرين (الآخر هو الكلور) اللذان يتحدان لتكوين ملح الطعام (ويعرف أيضًا باسم كلوريد الصوديوم)، بدون كمية كافية من الصوديوم، لن تعمل عضلاتك وأعصابك وأعضاؤك كما ينبغي. نحن في حاجة إليها! لكننا نحتاج فقط إلى الكثير.

أثناء الحمل، يزداد حجم الدم والسوائل الأخرى في جسمك، ويساعد الصوديوم في الحفاظ على توازن كل شيء. علاوة على ذلك يعتبر اليود المضاف إلى بعض أملاح المائدة (ربما تكون قد رأيت كلمة "معالج باليود" على ملصق عبوة الملح)، أمرًا بالغ الأهمية لنمو دماغ طفلك وجهازه العصبي، في حين أن نقص اليود نادر في الولايات المتحدة، إلا أن القليل جدًا من هذا المعدن المهم أثناء الحمل يمكن أن يسبب ولادة جنين ميت أو إجهاض أو نمو غير طبيعي للدماغ مما يؤدي إلى إعاقات ذهنية.

2.ما هي كمية الملح التي يجب أن تستهلكها الحامل؟

اضرار الملح للحامل

وفقًا للإرشادات الغذائية للأمريكيين التي وضعتها وزارة الزراعة (USDA) ووزارة الصحة والخدمات البشرية (HHS) ، فإن التوصية تصل إلى حوالي ملعقة صغيرة من الملح يوميًا - أي ستة جرامات من الملح ، أو أقل من 2300 ملليغرام (ملغ) من الصوديوم.

هل المحليات الاصطناعية وبدائل السكر آمنة أثناء الحمل؟

حتى أثناء الحمل تنطبق نفس الأرقام. ولكن الصوديوم موجود في كل أنواع الأطعمة الجاهزة، مما يعني أن الشخص العادي لا يزال يستهلك الطريقة أيضاً much.In.

في الواقع فإن معظم الأميركيين يأكلون في المتوسط حوالي 3400 ملليغرام من الصوديوم يومياً.

3.أضرار تناول الملح للحامل

اضرار تناول الملح

حتى قبل الحمل، من المحتمل أنك شعرت بالآثار الجانبية للكثير من الصوديوم، تورم الوجه واليدين والساقين والكاحلين والقدمين -يسمى الوذمة- هو بالفعل أحد أعراض الحمل الشائعة جدًا. لكن الإفراط في تناول الملح في نظامك الغذائي سيؤدي إلى زيادة سرعة الوذمة، بالإضافة إلى الانتفاخ وعدم الراحة، يمكن أن يسبب الكثير من الصوديوم مشاكل صحية خطيرة. وإليك الطريقة: يؤدي الاستهلاك المفرط للصوديوم بانتظام إلى تمسك جسمك بالكثير من الماء، مما يؤدي بدوره إلى زيادة ضغط الدم الذي يضخ عبر الأوردة والشرايين.

هذا يجبر الجسم على العمل بجهد أكبر مما ينبغي، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، مما قد يؤدي إلى السكتة الدماغية وفشل القلب والفشل الكلوي وسرطان المعدة وهشاشة العظام وغير ذلك.

الجزء الصعب هو أنه في حين أن التراجع ببطء عن الملح يمكن أن يساعد، فإن الصوديوم يختبئ بالفعل في الأطعمة التي قد لا نتوقعها.

4.الأماكن المخادعة التي يختبئ فيها الملح

أطعمة تحتوى على الملح

الأطعمة المصنعة مثل رقائق البطاطس والحساء المعلب ووجبات العشاء المجمدة مالحة بشكل يبعث على السخرية، لكن هذه المصادر عالية الصوديوم قد تفاجئك:

الخبز: تحتوي شريحة الخبز الأبيض على ما يقرب من 150 مجم من الصوديوم. قد لا يبدو ذلك كثيرًا في البداية، لكن متى كانت آخر مرة توقفت فيها عند قطعة خبز واحدة؟ كعكة على الفطور، شطيرة للغداء، لفافة على العشاء، كل هذا العجين (والصوديوم) يضيف.

التوابل: ما تضعه في طعامك له تأثير كبير على تناولك للصوديوم، تحتوي ملعقة كبيرة من الكاتشب على 154 مجم من الصوديوم، وملعقة كبيرة من صلصة الشواء تحتوي على 175 مجم، وملعقة كبيرة من صلصة الصويا تحتوي على 1005 ملجم من الصوديوم. السلطة هي السبب الآخر: تحتوي سلطة السيزر على 178 ملجم، و146 ملجم من الصلصة الإيطالية 134 ملجم لكل ملعقة طعام.

الحبوب: قد يكون مذاق صحن الحبوب الصباحي أكثر حلاوة من المالح، لكن بعض الحبوب تحتوي على الكثير من الملح. على سبيل المثال، رقائق الذرة، وهي متنوعة ذات سمعة صحية، تحتوي على 204 ملغ من الصوديوم في كوب واحد. ليس فظيعًا، أليس كذلك؟ ربما لا. هل سبق قياس كمية الحبوب التي نصبها في الوعاء؟ جربيها، هي احتمالات ، أكثر من كوب واحد. هذه الحصص الفردية من دقيق الشوفان سريع التحضير والحصة تحتوي على كمية كبيرة من الصوديوم أيضًا. علبة من دقيق الشوفان والسكر البني القيقب تحتوي على 260 ملغ من الصوديوم، وعلبة من الفريك سريع التحضير بنكهة الزبدة تحتوي على 340 ملغ من الصوديوم.

المشروبات الحلوة: الملح سيكون على رأس قائمة مكونات المشروبات المحملة بالسكر، لكن في بعض الأحيان يكون كذلك. ستة عشر أونصة من مزيج الكاكاو الساخن المحضر بالماء يحتوي على 280 مجم، حسنًا، الصوديوم هو نوع من الإلكتروليت؛ لذلك تحتوي بعض مشروبات الطاقة المعلبة على كميات كبيرة من الصوديوم فيها أيضًا.

5.مصادر الصوديوم الصحية

الحامل

يوجد الصوديوم في معظم الأطعمة، الخضروات والحليب والبيض والزبادي العادي والدواجن والأسماك والفاكهة والحبوب والمكسرات غير المملحة، مما يعني أنه يمكنك الحصول على شبع من هذه المصادر الطبيعية الصحية.

كلما كان ذلك ممكنًا، اختاري الخيار الطازج على الخيارات المعدة مسبقًا، وعند الطهي، حاولي ألا تفرطي في رش الملح.

6.نصائح لتقليل الصوديوم

تقليل تناول الصوديوم

يعد تقليل تناول الصوديوم أمرًا صعبًا ولكنه قابل للتنفيذ. يمكن أن تساعد هذه التغييرات الصغيرة:

طهي الطعام في المنزل. من المهم أن نحاول تناول المزيد من الوجبات المنزلية؛ لأن الطعام المطبوخ في المنزل يحتوي على ملح أقل من الأطعمة المصنعة أو الطعام المطبوخ في المطعم.

الحذر مع الملح. عندما نطبخ، يجب التحفظ مع الملح الذي نستخدمه؛ يمكنك أن نجعل الوجبة لذيذة (إن لم تكن أكثر) باستخدام التوابل والأعشاب والليمون والزنجبيل أو غيرها من التوابل الخالية من الملح. البحث عن الملح الذي يحتوي على "معالج باليود" على الملصق (وليس ملح البحر)، والذي يمكن أن يساعد في الوصول إلى اليود. وأثناء تواجدك بها، احتفظ بالملح في الخزانة، حيث يصعب الوصول إليه عما سيكون عليه على مائدة العشاء.

اختيار الوجبات الخفيفة الطازجة بدلاً من الوجبات الخفيفة الجاهزة. اختيار الفاكهة أو الخضار أو الزبادي قليل الدسم للوجبات الخفيفة بدلاً من الأطعمة الغنية بالصوديوم مثل رقائق البطاطس والبسكويت والكعك.

يجب أن نقرأ الملصق. نتذكر أنه حتى الأطعمة التي ليس لها مذاق مالح يمكن ملؤها بالصوديوم. نأخذ الوقت الكافي للتحقق من ملصق التغذية لمعرفة كمية الملح الموجودة في المنتج.