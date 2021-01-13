لا تتناولوا هذه الأدوية خلال فترة العلاج من فيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 يناير 2021 04:10 مساءً - منذ 23 ثانية

لكل مرض علاج، فالدواء لا يتم تناوله وفق أمزجتنا، أو بنصيحة من قريب أو جار، لا سيما مع انتشار وباء كورونا وحساسية هذا الفيروس، لذا على المصاب تناول الأدوية الموصى بها فقط من قبل الاطباء وعدم تناول أي دواء آخر دون استشارة الطبيب المعالج.

ونصح الطبيب، جوشوا شافزين، من مستشفى الأطفال الأمريكي في سينسيناتي، بالتخلي عن استخدام بعض الأدوية خلال فترة العلاج من فيروس كورونا.

وطلب الطبيب بعدم تناول الأدوية المضادة للإسهال مع اللوبيراميد، موضحا أن مثل هذه الأدوية تبطئ حركة الأمعاء مما يتعارض بدوره مع تطهير البكتيريا والالتهابات.

كما أوصى الطبيب بمواصلة شرب الماء وعدم التدخل في العملية الطبيعية.

أما المجموعة الثانية من الأدوية غير المرغوب فيها هي أجهزة الاستنشاق، وحثّ شافزين على عدم استخدامها في حالة عدم الإصابة بالربو، لأنها تقوم بالإضرار بالقلب أكثر من مساعدة الجسم.

وأوضح الطبيب أن أي دواء يحتوي على فينيليفرين يشكل خطورة على أمراض القلب، وتم العثور على هذا العنصر النشط في العديد من بخاخات الأنف، بحسب ما نقل موقع “ياهو لايف”.

وأضاف شافزين أن “كل ما يفعلونه هو انسداد الأوعية الدموية الدقيقة في الأنف، مما يقلل من تدفق الدم”. وأضاف أن هذا خطير بشكل خاص على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.