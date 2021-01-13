30 وفاة و978 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت فلسطين 30 حالة وفاة و978 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنه تم تسجيل 19 حالة وفاة بالضفة الغربية و9 حالات في قطاع غزة و2 بالقدس الشرقية.

وأضافت، في بيان، أنه تم تسجيل 364 إصابة في الضفة الغربية و437 في قطاع غزة و177 بالقدس الشرقية.

وبالمقابل أشارت إلى تسجيل 670 حالة شفاء من الفيروس بالضفة الغربية و708 في قطاع غزة و292 بالقدس الشرقية.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتور مي الكيلة، الأربعاء، أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 90.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت وزيرة الصحة إلى وجود 93 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 25 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وقررت الحكومة الفلسطينية قبل أسبوعين استمرار الإغلاق الجزئي للضفة الغربية لمواجهة انتشار كورونا.

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارس/آذار الماضي بلغ 167674، تعافى منها 150834 وتوفي 1784.