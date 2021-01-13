صحة ورشاقة

أطعمة مفيدة لصحة العين.. إليك القائمة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن العديد من الخضراوات والفواكه تحتوي على مواد تسهم بشكل فعال في الحفاظ على قوة الإبصار.

وأوضحت الجمعية أن الجزر والسبانخ والطماطم والبروكلي والمانجو تحتوي على مادة "البيتا كاروتين"، والتي يحولها الجسم إلى فيتامين (أ). 

وتتمثل فائدة فيتامين (أ) في حماية شبكية العين وعدسة العين.

وهذه الوظيفة تقوم بها أيضا كل من مواد "الكاروتنويدات" و"اللوتين" و"الزيازانثين"، والتي تحتوي عليها الذرة والخضراوات ذات الأوراق الخضراء. كما أن هذه المواد من شأنها تقليل فرص الإصابة بضمور الشبكية والمياه البيضاء "الكتاراكت".

وينبغي أيضا تناول الأطعمة، التي تحتوي على فيتامين (ج) وفيتامين (هـ)؛ نظرا لتأثيرهما المضاد للأكسدة، ولأنهما يعملان على حماية خلايا الشبكية من أضرار ضوء الشمس. 

تجدر الإشارة إلى أن فيتامين (ج) يتوافر في الموالح، بينما يتوافر فيتامين (هـ) في الزيوت النباتية والبندق والحبوب.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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