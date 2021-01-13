119 ألف جرعة لقاح كورونا بالإمارات في 24 ساعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عن تقديم 118,928 جرعة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 1,394,580 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 14.10 جرعة لكل 100 شخص.



يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد - 19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".





وتواصل وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية بنجاح تقديم لقاح "كوفيد-19" لأفراد المجتمع في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة والمجالس.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعداد خطة لاستحداث وتجهيز مراكز جديدة في ظل الإقبال الكبير من أفراد المجتمع الذي تشهده المراكز الحالية للحصول على اللقاح.

ويؤكد تخطي عدد مليون جرعة لقاح خلال مدة زمنية قصيرة الثقة المجتمعية كفاءة وجدارة الإجراءات التي اتخذتها حكومة الإمارات، ويعزز الثقة بالمنظومة الصحية بالدولة، بالإضافة إلى ترسيخ ثقة المجتمع في قدرات دولة الإمارات على حماية صحته وتعزيز روح التفاؤل وزيادة نسبة الاطمئنان بقرب مرحلة التعافي.