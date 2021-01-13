شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الأجسام المضادة لا يجب بعد تلقى لقاح كورونا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال آدم شيشتر، الرئيس التنفيذي لشركة لاب كورب أوف أمريكا هولدنجزLabCorp ، وهى أحد أكبر شركات المختبرات والتحاليل في أمريكا، إن العلماء لا يوصون بأن يخضع متلقي لقاح كورونا لاختبار الأجسام المضادة بعد التطعيم، مضيفاً أنه "لا يزال يتعين علينا فهم المزيد عن اللقاحات، ومعرفة ما يجب قياسه، وكيفية قياسه قبل التوصية بإجراء اختبارات بعد تلقي التطعيم".

ووفقاً لشبكة "CNbC" الأمريكية ينتج جهاز المناعة في الجسم أجسامًا مضادة استجابةً لمسببات الأمراض الغريبة ويستخدمها للمساعدة في مكافحة العدوى وطوال فترة الوباء، تم استخدام اختبارات الأجسام المضادة لتحديد ما إذا كان شخص ما قد أصيب سابقًا بفيروس كورونا، الآن مع إعطاء لقاحات كورونا لملايين الأشخاص، أثيرت أسئلة حول الدور الذي يمكن أن تلعبه اختبارات الأجسام المضادة في تحديد ما إذا كان متلقي اللقاح يطور استجابة مناعية.

في التجارب السريرية ، أثبتت اللقاحات من كل من Moderna و Pfizer-BioNTech أنها فعالة بأكثر من 94 ٪ في الوقاية من أعراض كورونا.

في ديسمبر، على سبيل المثال ، مُنحت شركة Roche إذنًا للاستخدام في حالات الطوارئ من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لإجراء اختبار يكتشف الأجسام المضادة ضد بروتين "سبايك" في الفيروس التاجي.

في بيان صحفي في ذلك الوقت ، أكدت شركة التشخيص والأدوية السويسرية أن الاختبار قد يكون ذا قيمة بعد أن يتم تطعيم شخص ما ضد كوفيد 19.

وقالت الشركة: "تهدف العديد من اللقاحات المرشحة حاليًا إلى تحفيز استجابة الجسم المضاد لبروتين كورونا،"يمكن استخدام الاختبارات التي تحدد كمية الأجسام المضادة لبروتين السنبلة لقياس مستوى تلك الاستجابة وتتبع هذا القياس بمرور الوقت."

اعترف شيشتر بأنه يمكن أن يكون هناك دور لاختبارات الأجسام المضادة بعد التطعيم، لكنه قال "لا يزال هناك الكثير لنتعلمه"، ولكن في الوقت الحالي لا يوصى بأن يخضع متلقي لقاح كورونا لاختبار الأجسام المضادة بعد التطعيم.

وأوضح قائلاً: "في المستقبل ، قد يكون من المنطقي النظر إلى الأجسام المضادة والخلايا التائية ، التي تمثل عنصرًا آخر من عناصر الاستجابة المناعية للجسم."

وأضاف: "في الوقت الحالي ، يجب تطعيم أكبر عدد ممكن من الأشخاص في أسرع وقت ممكن، ولا توجد توصية لإجراء فحص دم إضافي بعد ذلك".