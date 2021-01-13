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بلومبرج: تطعيم 128 مليون أمريكى إضافى بلقاح كورونا لمواجهة العدوى

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القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لوكالة "بلومبرج" الأمريكية عن رغبة حكومة الولايات المتحدة فى أن تقدم لقاحات لملايين الأمريكيين مع استمرار انتشار عدوى فيروس كورونا، حيث كانت التوصية بالبدء في تطعيم الفئات العمرية من 65 عامًا أو أكبر، إلى جانب جميع الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 64 عامًا والذين يعانون من حالات طبية تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة ، إلا أنه وفقا للتوصيات الجديدة سيقوم مسئولو الصحة الأمريكيون بتطعيم حوالي 128 مليون أمريكي إضافي.

تطعيم كورونا
تطعيم كورونا

 

وحتى الآن تلقى حوالي 10 ملايين شخص الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا منذ بدء التطعيمات في أواخر ديسمبر، حيث أثار التحول السريع في الاستراتيجية مخاوف من أن الانتشار السريع ، والذي قد لا تكون العديد من الدول مستعدة له ، قد يؤدي إلى عجز جديد في المستقبل.

وقال حاكم ولاية ماريلاند لاري هوجان "هناك مئات الآلاف من الناس ينتظرون اللقاحات وليس لدينا أي منها."

ويهدف توسيع الفئات التي ستحصل على اللقاح إلى تسريع التطعيم من خلال زيادة الطلب ومنح مقدمي الخدمة مزيدًا من المرونة ، مما يؤدي إلى تقليل الجرعات الضائعة ومع ذلك ، فإن مثل هذه الاستراتيجية مع الإمدادات لا تزال محدودة ، مما يؤدي إلى تفاقم الإحباط والفوضى التي تحدث بالفعل في بعض الدول سيكون تحقيق التوازن بين التحصين السريع وبناء الثقة في حملة التطعيم الأمريكية أمرًا بالغ الأهمية في الأسابيع المقبلة.

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وحث وزير الصحة والخدمات الإنسانية، أليكس عازار، الولايات على فتح التطعيم للشباب الذين يعانون من حالات طبية تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بمرض شديد من فيروس كورونا ، وقامت بعض الولايات بالفعل بتوسيع التطعيم لكبار السن والمجموعات الأخرى ذات الأولوية، بعد أن  أصبحت مشاهد كبار السن المخيمين في فلوريدا في انتظار لقاح رمزًا للفوضى التي يمكن أن تنشأ عندما تصبح مجموعات كبيرة من الأشخاص مؤهلين فجأة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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