تعرف على أهم الأطعمة والمشروبات المفيدة خلال نشاط الأتربة والجو البارد

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القاهرة - سامية سيد - يسود اليوم طقس بارد مع انتشار الأتربة على محافظات مصر، ما يؤثر على مرضى الربو الشعبى ومرضى الحساسية، وقد يساعد ذلك فى انتشار فيروس كورونا، وخلال التقرير التالى نتعرف على أهم النصائح لتجنب حدوث مضاعفات خلال هذا الجو.

قال الدكتور خالد وجيه أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس، ننصح مرضى الحساسية ومرضى الربو الشعبى، أو مرضى الجهاز التنفسي، أو المرضى الذين يعانون من حساسية العين أو الجيوب الأنفية بتجنب تقلبات الطقس وانتشار الأتربة لأنه يفاقم من الحالة.

تعرف على أهم الأطعمة والمشروبات المفيدة لصحتك خلال الجو المترب..

ينصح الدكتور خالد وجية، مرضى الحساسية المحافظة على الأدوية، وخصوصا البخاخات، وقطرات العين، لمن يعانون من حساسية العين، وأخذها بانتظام وتجنب الخروج من المنزل خلال الطقس المترب، وخصوصا في الصباح الباكر وليلا، وارتداء الماسكات لمنع دخول الغبار والأتربة إلى الجهاز التنفسى، وأهمية ارتدائها لأن فيروس كورونا قد يزداد انتشاره من خلال الغبار والأتربة، موضحا أننا نرى مرضى كثيرين يصابوا بالأمراض التنفسية ومنها فيروس كورونا وجميع فيروسات الجهاز التنفسي خلال الطقس البارد المترب، مع ضرورة الإكثار من شرب السوائل الدافئة، وتناول فيتامين C وD ، والزنك، وتناول الأكلات الصحية.



شوربة العدس

وأكد الدكتور خالد وجية ضرورة تجنب المواد الحافظة، والوجبات السريعة، والإكثار من الفواكه والخضروات، وتناول المكسرات لأنها تحسن من المناعة وكل الأطعمة التي تقشر، من ضمنها الفول السودانى، والجمبرى والكابوريا، حيث إن جميع هذه الأطعمة تحسن من جهاز المناعة.



الكركدية مفيد فى الطقس البارد

وأكد أن أى مريض يعانى من نزلات البرد أو الحساسية، أو الكحة، عليه أن يتجنب الخروج من المنزل حتى لا تتفاقم حالته، وحتى لا ينقل العدوى للآخرين.



البروتينات مهمة فى الطقس البارد

وقال إن الأطعمة الدافئة مثل شوربة الخضروات التي تحتوى على الكوسة، والبطاطس، والبازلاء، والجزر، مفيدة فى هذا الطقس، مع الحرص على تناول البروتينات، وتجنب العوامل التى تهيج الشعب الهوائية مثل المخللات والأكلات الحريفة لأنها تهيج الشعب الهوائية.



الشاى مفيد فى هذا الطقس

وأوضح أنه من المهم التوازن في الأطعمة، وتجنب الأطعمة الدهنية، والوجبات السريعة، وتناول المشروبات الطبيعية مثل الحلبة، والينسون والتيليو والكركدية، الشاي، النعناع.