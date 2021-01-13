شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أول شحنة من لقاح أكسفورد للهند لبدء حملة التطعيم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت الدفعة الأولى من لقاح كوفيشيلد المعروف باسم لقاح أكسفورد من شركة أسترازينكا، والتى غادرت من معهد سيروم الهندى إلى مطار بيون، إلى مطار أنديرا غاندى الدولى فى نيودلهى، وذكرت التقارير الهندية أن هذه مرحلة حاسمة فى معركة الهند ضد كورونا، قبل أربعة أيام من إطلاق حملة التلقيح على مستوى البلاد.

ووفقا لتقرير موقع "thehealthsite" خرجت الشاحنات من مبنى المخابرات والأمن تحت طوق أمنى، وقالت الشرطة إنه تم تعزيز الأمن فى مطار أنديرا غاندى الدولى بالعاصمة الوطنية، حيث سيتم نقل الشحنة الأولى من لقاحات كوفيشيلد من بيون إلى أجزاء مختلفة من المدينة.

كانت الشحنة تحتوى نحو 450 صندوقًا تزن ما يقرب من 14.50 طن وتحمل البضائع الثمينة من القوارير، معبأة فى صناديق بيضاء مغطاة بالبلاستيك لتوفير أقصى درجات الأمان والحماية من درجة الحرارة.



لقاح كوفشيلد

التطعيم ضد فيروس كورونا اعتبارًا من 16 يناير فى الهند

خلال الأيام القليلة المقبلة من المتوقع أن يتم تسليم المزيد من الشحنات من قبل معهد سيروم إلى الحكومة الهندية لما يمكن أن يكون أكبر حملة تطعيم فى العالم ضد فيروس كورونا.

وسيعطى طرح لقاح كورونا الأولوية للرعاية الصحية والعاملين فى الخطوط الأمامية، يليهم أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا وأقل من 50 عامًا.

وفى 3 يناير تمت الموافقة على لقاحين - Covaxin من Bharat Biotech و Covishield من أكسفورد وأسترازنكا المصنعة من قبل معهد Serum فى الهند للاستخدام فى حالات الطوارئ المقيدة.

وقد شاب عملية الموافقة على اللقاح الجدل بعد أن تمت الموافقة على Covaxin التابع لشركة Bharat Biotech ومقرها حيدر أباد للاستخدام فى حالات الطوارئ دون تجارب المرحلة الثالثة.