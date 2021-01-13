الولايات المتحدة تشترى 1.25 مليون جرعة ريجينيرون للأجسام المضادة لكورونا

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحكومة الأمريكية تعاقدها على شراء 1.25 مليون جرعة إضافية من مزيج الأجسام المضادة لفيروس كورونا لشركة ريجينيرون Regeneron مقابل 2.63 مليار دولار، وبذلك يصل إجمالي المعروض من العلاج إلى أكثر من 1.5 مليون جرعة.



ريجينيرون يحصل على موافقة FDA

تم ترخيص الكوكتيل، وهو مزيج من اثنين من الأجسام المضادة وهما Casirivimab و imdevimab ، في نوفمبر للاستخدام في حالات الطوارئ من قبل هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، وذلك وفقا لما ذكره موقع Reuters.



الحصول على جرعات اضافية من عقار ريجينيرون

قالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية بالولايات المتحدة، إن الجرعات سيتم تسليمها في النصف الأول من عام 2021 لعلاج مرضى كورونا غير المقيمين في المستشفى والمعرضين لمخاطر عالية.

وقال روبرت كادليك مساعد سكرتير وزارة الصحة والخدمات الإنسانية بالولايات المتحدة HHS للتأهب والاستجابة في بيان: "مع استمرار ارتفاع حالات كورونا، يمكن أن يساعد علاج الأشخاص المصابين بعدوى خفيفة أو معتدلة في منع دخول المستشفى".

يُعد علاج ريجينيرون Regeneron، الذي أُعطي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء إصابته بفيروس كورونا، جزءًا من فئة من العقاقير تعرف باسم الأجسام المضادة أحادية النسيلة، وهي عبارة عن نسخ مصنعة من أجسام مضادة ينتجها جسم الإنسان لمكافحة العدوى.

تم الموافقة أيضًا على علاج إيلي ليلي Eli Lill بالأجسام المضادة للاستخدام في حالات الطوارئ من قبل الجهة المنظمة.

كان الطلب على هذه العلاجات، التي تُعطى من خلال التسريب الوريدي لمرة واحدة، مخيباً للآمال، يقوم البرنامج الحكومي بتوزيع الأدوية وتوزيعها.



عقار ريجينيرون

تقول أنظمة الرعاية الصحية إنها كانت بطيئة في تكثيف استخدام الأجسام المضادة بسبب المستويات الإضافية من التعقيد أثناء الوباء بما في ذلك متطلبات أوقات التشخيص السريع والحاجة إلى عزل المرضى المصابين بالعدوى.

وقال الموقع، إن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية بالولايات المتحدة HHS خصص حتى الآن أكثر من 127700 كورس علاجي.

قالت الشركة في وقت سابق من هذا الأسبوع إن علاج ريجينيرون Regeneron سيكون فعالًا على الأرجح ضد المتغيرات الجديدة لفيروس كورونا التي تم تحديدها حتى الآن في عدد من البلدان.