حصيلة غير مسبوقة.. كورونا يدهس أمريكا بسرعة 3 وفيات في الدقيقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت الولايات المتحدة أسوأ يوم من الوباء مع وفاة 3 أمريكيين كل دقيقة، في الوقت الذي ارتفع عدد الإصابات بالعالم لأكثر من 91 مليونا.

وأرغم الانتشار السريع للوباء حكومات في مختلف أنحاء العالم على إعادة فرض قيود مثل إجراءات إغلاق رغم تداعياتها الاقتصادية بما يشمل أوروبا التي تحارب موجة ثانية من الوباء.



وسجلت الولايات المتحدة، أكثر دولة تضررا بالوباء في العالم، حصيلة قياسية بلغت 4470 وفاة في 24 ساعة الثلاثاء فيما تواجه ارتفاعا في الحالات خلال فصل الشتاء، ما أدى إلى ضغوط كبرى على طاقات المستشفيات والعيادات رغم بدء عمليات التلقيح.

وقالت كاري ماجواير، وهي مسؤولة طب العناية التلطيفية في مستشفى سانت ماري في آبل فالي، بلدة ريفية صغيرة في كاليفورنيا: "انها بالتأكيد الفترة الأكثر قتامة في كل مسيرتي المهنية".

وأضافت: "لقد اضطررت لرؤية أشخاص أعرفهم وأهتم لأمرهم، يراقبون أحباءهم يرحلون. كان الأمر صعبا جدا".

كان مرضى كورونا يتكدسون في الممرات وفي أسرة عناية فائقة أعدت على عجل وحتى في قسم طب الأطفال.

وأشارت إلى أعداد هائلة من الوفيات بكوفيد-19 حيث إن الولايات المتحدة تسجل حوالى خمس عدد الوفيات الاجمالي في العالم والبالغ مليوني وفاة.