إيطاليا تمدد حالة الطوارئ حتى أبريل لاحتواء كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا، الأربعاء، إن الحكومة ستمدد حالة الطوارئ لاحتواء جائحة كوفيد-19 حتى نهاية شهر أبريل/ نيسان.

وتعطي حالة الطوارئ، التي كان من المقرر أن تنتهي بنهاية يناير/ كانون الثاني، سلطات أكبر للحكومة المركزية مما يسهل على المسؤولين تجاوز البيروقراطية واتخاذ القرار.



وقال سبيرانزا لمجلس النواب: "الحكومة ترى من المناسب تمديد حالة الطوارئ حتى 30 أبريل.. هناك زيادة كبيرة على مؤشر المخاطر".

وسجلت إيطاليا 79819 وفاة بكوفيد-19 منذ ظهور الجائحة يوم 21 فبراير/ شباط، وهو ثاني أعلى عدد وفيات في أوروبا والسادس على مستوى العالم، وسجلت إيطاليا كذلك 2.303 مليون حالة إصابة بالفيروس حتى الآن.