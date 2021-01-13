صحة ورشاقة

إيطاليا تمدد حالة الطوارئ حتى أبريل لاحتواء كورونا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا، الأربعاء، إن الحكومة ستمدد حالة الطوارئ لاحتواء جائحة كوفيد-19 حتى نهاية شهر أبريل/ نيسان.

وتعطي حالة الطوارئ، التي كان من المقرر أن تنتهي بنهاية يناير/ كانون الثاني، سلطات أكبر للحكومة المركزية مما يسهل على المسؤولين تجاوز البيروقراطية واتخاذ القرار.

وقال سبيرانزا لمجلس النواب: "الحكومة ترى من المناسب تمديد حالة الطوارئ حتى 30 أبريل.. هناك زيادة كبيرة على مؤشر المخاطر".

وسجلت إيطاليا 79819 وفاة بكوفيد-19 منذ ظهور الجائحة يوم 21 فبراير/ شباط، وهو ثاني أعلى عدد وفيات في أوروبا والسادس على مستوى العالم، وسجلت إيطاليا كذلك 2.303 مليون حالة إصابة بالفيروس حتى الآن.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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