إيطاليا تفجر مفاجأة.. متى وأين ظهر كورونا لأول مرة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فجر باحثون إيطاليون مفاجأة بإعلانهم عن مريضة تبلغ 25 عاما أصيبت بفيروس كورونا في نوفمبر 2019، أي قبل أسابيع من إعلان حالة الإصابة الأولى عالميا في الصين.

وتأتي هذه الدراسة، بعد جدل عالمي حول منشأ فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" الذي ظهر في الصين لأول مرة في ديسمبر 2019.

ونشرت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، الثلاثاء، دلائل جديدة تبرئ الصين المتهمة منذ عام بأنها مصدر الفايروس المستجد.

وأكد فريق أبحاث جامعة ميلانو أن الأطباء أخذوا خزعة من جلد المريضة بعد ظهور بقع حمراء على بشرتها، تبين فيما بعد أنها من أعراض الإصابة بـ"كوفيد-19".

ولتوثيق البحث سيتجه فريق تحقيقات من منظمة الصحة العالمية لووهان في الصين لبحث الأمر.

وقالت رئيس فريق البحث في جامعة ميلانو، ماريون كومبانز: "لا يمكن استثناء أي فرضية، المهم البدء بالتحقيقات لمعرفة البؤرة الحقيقية للوباء".