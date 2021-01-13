شكرا لقرائتكم خبر عن بفيديو لرقصة الموت.. «تليجرام» يسخر من «واتساب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر موقع التواصل الاجتماعي «تليجرام»، عبر حسابه الرسمي على تويتر، مقطع فيديو ساخراً من منافسه في نفس المجال «واتساب» وذلك بسبب شروطه الجديدة، المرتبطة بالخصوصية، والتي تهدِّد الملايين من مستعمليه عبر العالم .

مقطع الفيديو المنشور كان لرقصة الموت الشهيرة، ووضع مكان التابوت صورة لواتساب، في تلميح إلى إمكانية موت هذا التطبيق بسبب هذه الشروط التي فرضها.

في وقت سابق، كان قد كشف الدكتور شريف إسكندر خبير تكنولوجيا المعلومات، إن السياسة الجديدة لتطبيق واتس آب تسمح له بمنح المعلومات لموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، والتي يمكنها أن تستخدمها مع مزودى خدمات ومتاجر إلكترونية بالتبعية، موضحا أن ذلك أثار القلق من أن استخدام البيانات سيخضع لشروط الخصوصية للمتجر النهائى.

وفي حديثه لبرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إيمان الحصرى، أن تطبيق واتس آب سيتوقف عند المستخدمين الذين سيرفضون شروطه الجديدة يوم 8 فبراير المقبل.

وقال: «يوم 8 فبراير لازم يكون قبلت الشروط الجديدة، وإذا لم تقبل الشروط الجديدة التطبيق مش هيشتغل، يتم معرفة هل تم تشغيل فيديو معين أم لا، والفيس بوك يعرف أنك شاهدت فيديو في حديث خاص، فالمحادثة لم يتم الاضطلاع عليها».

وأشار إلى ان هناك مخاوف على بيانات المستخدمين في تحديث واتساب الجديد، مؤكدا أن نسبة التأمين جيدة جدة ولكن هناك طرف آخر لديه بيانات.

وفي تقرير لـ«بي بي سي»، جاءت نصوص الواتساب الجديد تنص على جمع المعلومات ومشاركتها مع شركات فيسبوك الأخرى كرقم الهاتف، وصورة الحساب، ونشاطات المستخدم على التطبيق إضافة لتحديد المعرف الرقمي (IP) لجهاز الحاسوب أو هاتف المستخدم وموقعه ولغته، كما تشمل أيضا جمع معلومات حول معاملات الدفع والبيانات المالية الخاصة بالمستخدمين.

وتهدف شركة فيسبوك إلى «تطوير خدمات البيع والكسب عبر السماح للمعلنين بالتواصل مع زبائنها عن طريق»واتساب«، أو حتى بيع منتجاتهم مباشرة عبر المنصة».

وكان قد أصدر تطبيق الـ«واتس آب» بيان بخصوص تغيير سياسة الخصوصية، وصرح المتحدث الرسمي للشركة، بأن الشركة قامت بتحديث سياسة الخصوصية لتمكين الشركات التي ترغب في تقديم خدماتها عبر تطبيق واتساب مستقبلاً اختيار تلقي خدمات استضافة آمنة من خلال الشركة الأم «فيسبوك» بهدف تيسير إدارة تواصل تلك الشركات مع عملائها عبر تطبيق واتساب.

وأضاف أنه برغم تحديث التطبيق مع يظل لدى مستخدم «واتس آب» حرية الاختيار ما إذا كان يرغب في التواصل مع إحدى الشركات عبر التطبيق أو لا يرغب في ذلك«.