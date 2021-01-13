شكرا لقرائتكم خبر عن ملاهى ديزنى لاند من أسعد مكان إلى أكبر مركز تطعيم للقاحات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اضطرت السلطات الصحية بولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى تحويل مدينة الملاهى الشهيرة "ديزنى لاند" إلى موقعا مهما لتلقى لقاحات كورونا، التى تم اعتمادها مؤخرا بالولايات المتحدة، طبقا لتقرير نشر في موقع daily star.

وأعلنت ولاية كاليفورنيا أنه تم استغلال أشهر ملاهى حول العالم لتكون مركزا للتطعيم، بعد ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، لتكون واحدة من عدة مواقع توزيع كبيرة يتم افتتاحها فى الولاية مع ارتفاع الحالات، فى ظل اكتمال طاقة المستشفيات بالكامل.

وأعلنت السلطات الصحية بكاليفورنيا أن "ملاهى ديزنى" ستكون أول موقع توزيع فائق بالولاية، بدءا من يوم الاثنين المقبل، لتتحول من أسعد مكان على وجه الأرض إلى بؤرة مهمة للتطعيم ضد فيروس كورونا، خاصة بعد إغلاقها أمام الزوار منذ منتصف مارس الماضى، عندما ظهرت جائحة الفيروس التاجى لأول مرة، على الرغم من استمرار عمل ملاهى والت ديزنى وورلد فى فلوريدا، فى استقبال عدد أقل من الضيوف منذ يوليو.

يأتى ذلك بعد أن سجلت ولاية كاليفورنيا 40.000 حالة جديدة خلال 24 ساعة، و264 حالة وفاة، مع احتلال كاليفورنيا المرتبة 42 من بين 50 ولاية أمريكية في معدل التطعيم وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، حيث تخلفت عن معدلات التطعيم باستخدام ثلث جرعاتها فقط حتى الآن.

وأكدت السلطات الصحية الاميريكية أن مدينة "ديزنى لاند" ستتمكن من تطعيم الآلاف من الأشخاص يوميًا، من خلال استراتيجية محددة في ضوء الهدف من الإسراع بحملات التطعيم لكل المواطنين ذات الأولوية الصحية.

وتعد كاليفورنيا هى الولاية التى لديها ثالث أعلى معدل وفيات فى الولايات المتحدة، وهى الدولة التي لديها أكبر عدد من وفيات من الفيروس التاجى، في العالم بما يقرب من حالة 400000.