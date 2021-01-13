شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح كورونافاك الصيني يظهر فعالية بنسبة 50٪ في البرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المنظمة المسؤولة عن إنتاج اللقاحات في البرازيل، إن لقاح كورونا المستجد في الصين كورونا فاك " Coronavac" أثبت فعاليته بنسبة 50 % بعد الاختبارات التي أجريت في البرازيل.وفقا لتقرير موقع ميديكال برس " medicalxpress"

ووفقا للتقرير فأنه تم إعطاء كورونا فاك للعاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية على اتصال وثيق بمرضى فيروس كورونا.

كررمعهد بوتانتان البرازيلي، ادعائه الأسبوع الماضي بأن اللقاح فعال بنسبة 78 % في الحالات الخفيفة التي تحتاج إلى علاج وأظهر فعالية بنسبة 100 % في الحالات المتوسطة إلى الخطيرة، إلا أن المنظمة المسؤولة عن إنتاج اللقاحات أثبتت فاعليته 50% فقط.



اللقاح الصينى بالبرازيل

وقال ديماس كوفاس ، مدير بوتانتان ، "إنه لقاح آمن وفعال ، وهو يلبي جميع الظروف لتبرير استخدامه في حالات الطوارئ، ولم تسفر التجربة ، التي أجريت على 12500 متطوع ، عن أي آثار سلبية أو ردود فعل تحسسية كبيرة.

على الرغم من أن اللقاح قد وصل إلى الحد الأدنى من الفعالية المستهدفة وهو 50 في المائة الذي حددته منظمة الصحة العالمية ، إلا أنه يتخلف كثيرًا عن اللقاحات الأخرى التي تنتجها موديرنا (94 في المائة) وفايزر / بيو إن تك (95 في المائة)

وذكر التقرير، أن معهد بوتانتان قدم الأسبوع الماضى أول طلب ترخيص لقاح لهيئة تنظيم الصحة البرازيلية ANVISA.، تبع ذلك بعد ساعات قليلة طلب من صانعي لقاحات AstraZeneca / Oxford.

سجلت البرازيل أكثر من 203000 حالة وفاة بسبب COVID-19 وأكثر من ثمانية ملايين حالة بين سكانها البالغ عددهم 212 مليون نسمة، وشهدت منذ نوفمبر موجة ثانية من الإصابات.

ومن المقرر أن تبدأ ولاية ساو باولو في تحصين مواطنيها البالغ عددهم 12 مليونًا اعتبارًا من 25 يناير. وأرسلت بكين بالفعل 10.7 مليون جرعة من الكورونافاك والإمدادات اللازمة لصنع 40 مليون جرعة أخرى.