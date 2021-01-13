شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك تستعد للموافقة الطارئة للقاح كورونا الروسى سبوتنيك v الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تهدف المكسيك إلى تسريع عملية الحصول على ترخيص لقاح سبوتنيك الروسى بعد الاطلاع على البيانات، حيث تقرر المكسيك هذا الأسبوع الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح سبوتنيك Sputnik الروسى.



المكسيك تستعد للموافقة على لقاح سبوتنيك الروسى

قال هوجو لوبيز جاتيل نائب وزير الصحة يوم الثلاثاء إن السلطات الصحية المكسيكية ستتخذ قرارا هذا الأسبوع بشأن ما إذا كانت ستسمح للقاح كورونا سبوتنيكSputnik V الروسي بعد الوصول إلى البيانات المتعلقة به، مضيفا أن الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أصدر تعليمات للسلطات "بالمضي قدما بسرعة" في العملية.

وأكد "الملف قيد المراجعة منذ عطلة نهاية الأسبوع من قبل اللجنة الاتحادية للحماية من المخاطر الصحية COFEPRIS، وقريبًا جدًا سيكون هناك قرار بشأن التفويض لاستخدام الطوارئ، كما حدث مع اللقاحين الآخرين".

وقال في وقت لاحق إنه من المتوقع أن تتخذ COFEPRIS قرارًا هذا الأسبوع بشأن الإذن باستخدامها فى حالات الطوارئ فى المكسيك، وذلك وفقا لما ذكره موقع Reuters.

وقال لوبيز جاتيل المسئول عن فيروس كورونا في المكسيك إن المكسيك تدرس الحصول على 24 مليون جرعة من سبوتنيك v.

لقد وافقت المكسيك بالفعل اللقاحات التى طورتها شركة فايزر Pfizer Inc مع BioNTech SE واسترازينيكا.

وأوضح لوبيز جاتيل أنه التقى بمسئولين روس لمناقشة اللقاح خلال رحلة الأسبوع الماضى إلى الأرجنتين، التى بدأت حكومتها فى طرح سبوتنيك v على العاملين الصحيين.

وقال تمكن المسئولون المكسيكيون من الوصول إلى "الملف العلمي والتقني بأكمله" الخاص باللقاح الروسي أثناء تواجدهم في الأرجنتين، بما في ذلك نتائج التجارب السريرية للمرحلة الثالثة، مضيفا أن المكسيك كانت تواجه في السابق صعوبة في الحصول على معلومات حول سبوتنيك v، ما أثار مخاوف تتعلق بالسلامة.

وقال إنه لقاح له قدرة وفاعلية مماثلة لتلك الموجودة فى اللقاحات الأخرى التى تم ترخيصها، فى حين أن صندوق الاستثمار المباشر الروسى(RDIF) ، الذى يمول Sputnik V ، لديه صفقات مع عدة دول لتزويد ملايين الجرعات، لم يتم طرح سوى 1.5 مليون جرعة من اللقاح محليًا.

وأضاف صندوق الاستثمار المباشر الروسى RDIF إنه يخطط للاعتماد على شركاء التصنيع في الصين والهند وكوريا الجنوبية وأماكن أخرى للوفاء بصفقات التوريد الدولية الرئيسية، وصلت شحنة من ما يقرب من 440 ألف جرعة من لقاح فايزر لفيروس كورونا إلى المكسيك يوم الثلاثاء، وهى أكبر شحنة لم تصل إلى البلاد حتى الآن وخطوة رئيسية نحو هدف الحكومة المتمثل في إنهاء تطعيم العاملين الصحيين هذا الشهر.

وقال لوبيز جاتيل إن المكسيك قد تبدأ فى فبراير فى تلقى دفعات من لقاح أنتجته شركة كانزينو CanSino Biologics الصينية.