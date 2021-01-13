شكرا لقرائتكم خبر عن هل الشباب والأطفال أكثر عرضة لخطر الإصابة بالسلالة الجديدة لكورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى اكتشاف أحدث سلالة من فيروس كورونا إلى جعل العالم يشعر بالقلق من عمليات الإغلاق وتسلسل الجينات والمخاوف بشأن فعالية اللقاحات في منع الطفرات، وأصابت السلالة الجديدة أكثر من 30 دولة حول العالم، ولكن هناك بعض الفئات قد تكون هي الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا، نتعرف عليهم في هذا التقرير، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

من هو الأكثر عرضة للإصابة بالسلالة الجديدة الآن؟

يحمل الفيروس عواقب محتملة على جيل الشباب الذين تبين حتى الآن أنهم يعانون من مضاعفات أقل خطورة للفيروس.

وفقًا للبحث، فإن سلالة الفيروس الجديدة في المملكة المتحدة ضارة بشكل خاص لمن تقل أعمارهم عن 20 عامًا، بما في ذلك الأطفال الأصغر سنًا أيضًا.

ولم يجد البحث فقط دليلًا قاطعًا على أن الفيروس كان أكثر قابلية للانتقال من السلالات القديمة الأخرى، ولكنه كان قادرًا أيضًا على إصابة السكان الأصغر سنًا بدرجة أعلى ، إلى جانب أولئك المعرضين بالفعل للخطر.

يعني اكتشاف الحالات أن الطفرة لا تمثل فقط تحولًا في الديموغرافيا، بل تعني أيضًا أن فئة كبيرة في المجتمع معرضة للخطر في جميع أنحاء العالم.

ارتبط أحدث بحث أيضًا بالنتائج السابقة التي قام بها فريق من الباحثين في إمبريال كوليدج بلندن - أن السلالة الجديدة أكثر خطورة على الأطفال ومن هم دون سن العشرين.

وبينما يمكن أن يصيب فيروس كورونا أي شخص ، فمن المعروف إلى حد كبير أن المرض يحمل أكبر المخاطر لمن تزيد أعمارهم عن 55 عامًا والذين يعانون من أمراض مصاحبة.وتعني الطفرة الجديدة ، المعروفة علميًا باسم B.1.1.7 ، أنه من الأسهل بكثير الانتشار من شخص إلى آخر.

إن معرفة أن الفيروس يمكن أن يصيب الشباب بسهولة الآن يمكن أن يعني أيضًا أن الفيروس يمكن أن ينتشر الآن بسهولة أكبر في مجتمع معين من ذي قبل.الطريقة الوحيدة لوقف أو السيطرة على انتشار الفيروس على هذا النطاق الواسع هو التحصين الشامل بمساعدة حملات التطعيم.

في الوقت الحالي ، في حين اقتصرت حملات التطعيم على المجموعات ذات الأولوية - كبار السن والعاملين في الخطوط الأمامية والموظفين الأساسيين ، مما يعني أن الأشخاص المعرضين للخطر في الوقت الحالي لا يمكنهم الوصول إلى اللقاحات.

تشير التقارير إلى أن السكان الأصغر سنًا سيحصلون على اللقاحات فقط بدءًا من النصف الثاني من العام الجاري

كيف تؤثر السلالة الجديدة على الأطفال؟

تعتبر السلالة الجديدة أيضًا أكثر خطورة على الأطفال والشباب ما يجعل الأمر أكثر صعوبة هو أن لقاحًا للأطفال لم يتم تطويره بعد - ويمكن أن يستغرق الأمر وقتًا أطول للوفاء بالاختبارات السريرية والموافقات.

تشير الدراسات أيضًا إلى أنه من بين جميع المجموعات ، يمكن للأطفال المضي قدمًا في تطوير أعراض غريبة أيضًا، وبالتالي يحتاجون إلى حماية مضاعفة.

كيف يحافظ الناس على سلامتهم؟

تظل ممارسة التدابير الوقائية هي الطريقة الأكثر أمانًا للحفاظ على نفسك سيؤدي استخدام القناع وغسل اليدين كثيرًا والحفاظ على التباعد الاجتماعي واتباع الإرشادات إلى حماية الفئات الضعيفة والشباب والأطفال من أي طفرات فيروسية.