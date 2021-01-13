شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يختلف صداع كورونا عن أنواع الصداع الأخرى؟ اعرف الفرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصداع هو أحد العلامات الشائعة لعدوى فيروس كورونا، أفاد الأشخاص الذين يعانون من صداع كوفيد 19 بأنه صداع غير عادي ومؤلم وأحيانًا من جانب واحد ، ومع ذلك ، يُلاحظ الصداع أيضًا بشكل شائع مع العدوى الفيروسية والبرد والتهاب الجيوب الأنفية والحساسية، مما قد يجعل الأمر أكثر إرباكًا للتعرف عليه كعلامة نموذجية للإصابة بكورونا أم أنه الصداع الخفيف الناتج عن الإجهاد أو لوقت النوم المفرط أو قلة النوم، وفقا لتقرير لموقع timesofindia.

وحدد بحث جديد أن هناك بعض العلامات المحددة الخاصة بالصداع المرتبط بـفيروس كورونا ، وليست ناجمة عن أي سبب آخر.

لماذا يرتبط الصداع عادة بفيروس كورونا الجديد؟

الالتهاب الناجم عن تكاثر الفيروس في الجسم إلى ظهور الحمى المنهكة ، يمكن أن يكون سبب الصداع أكثر من سبب مع كورونا مكن أن يكون أيضًا علامة على الإصابة الشديدة إذا استمر لفترة أطول.

تعاني من صداع يستمر لأكثر من 72 ساعة

بالنسبة لأكثر من 10٪ من المرضى ، كان الصداع الذي يستمر لأكثر من 72 ساعة علامة منبهة لـفيروس كورونا وذلك لأن الصداع ، كأحد أعراض العوامل المسببة الأخرى ، نادرًا جدًا ما يستمر لفترة طويلة ، أو يبدأ عادةً في التراجع.

يشهد الأطباء الآن أن أي ألم أو صداع أو ألم عضلي (ألم عضلي) يستمر لمدة تزيد عن 48-72 ساعة يجب فحصه دفعة واحدة.

قد يعاني بعض مرضى كورونا أيضًا من صداع التوتر الناجم عن نوبات السعال أو الحمى أو القشعريرة الشديدة أبلغ المرضى أيضًا أن نافذة الـ 72 ساعة هي الحد الأدنى للمدة التي يمكن أن يستمر فيها الصداع.

تبدأ في المعاناة من بعض أعراض وتشنجات الجهاز الهضمي

الشيء الوحيد الذي يمكن أن يميز صداع كورونا عن أشكال الصداع الأخرى هو تطور الأعراض في حين أن الصداع المعتاد نادرًا ما يخل بتوازن القناة الهضمية ، إلا أنه في حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد ، فإن الصداع ، الذي يؤخذ عادةً أيضًا كعلامة على التهاب الأعصاب ، يمكن أن يضعف حواس المرء مما يؤدي إلى فقدان حاسة الشم والتذوق ويسبب أيضًا شكاوى في الجهاز الهضمي ، مثل المغص والغثيان والتعب والإرهاق وفقدان الشهية.

على الرغم من عدم وجود صلة واضحة بين شكاوى الجهاز الهضمي والصداع ، فقد وجد الباحثون أنها من المضاعفات الشائعة التي يعاني منها مرضى كورونا لذلك ، إنه شيء يجب الانتباه إليه وطلب المساعدة في الحال.

المسكنات لا تخفف كثيراً من الألم

يحدث الصداع نتيجة الالتهاب ، حيث تساعد المسكنات والأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية في تخفيف الألم وتخفيف الأعراض، ومع ذلك ، في حالة الإصابة بعدوى كورونا ، وجد الباحثون أن الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية والأدوية المسكنة توفر القليل من الراحة للأشخاص الذين يعانون من الأعراض قد يكون هذا بدوره علامة تحذيرية لعدوى كورونا ، خاصة إذا كنت لا تعاني من أعراض نموذجية أخرى.

الشعور بصداع نابض

جميع أنواع الصداع لا تشعر بنفس الشعور في حالة الاشتباه في إصابتك بعدوى كورونا ، تحقق مرة أخرى لمعرفة ما إذا كنت تعاني من إحساس "بالنبض" في رأسك يقول الخبراء إن الأشخاص الذين يعانون من صداع كورونا قد يعانون من أشكال حادة من الصداع ، مما قد يجعل من الصعب التركيز على العمل ، مما يجعل الشخص يشعر بالدوار. يمكن أن يكون الألم الشديد والصداع علامة مبكرة على هجوم الفيروس على الأعضاء الحيوية بما في ذلك الجهاز العصبي.

بينما يشبه الكثيرون الصداع بأنه مشابه للصداع النصفي ، ذكر الكثيرون أيضًا أن الصداع الناجم عن كوفيد 19يمكن عزله أو الشعور بـ "الجديد" أو غير المعتاد يمكن أن يتفاقم الصداع بالنسبة للبعض عندما ينحني.