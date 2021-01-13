شكرا لقرائتكم خبر عن ما هرمون الصلع وما أهم وظائفه للرجال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه العديد من الرجال مشاكل الصلع وسقوط الشعر في مراحل عمرية مبكرة، دون تحديد السبب الطبي وراء حدوث ذلك، فلا يعلم البعض أن الهرمونات تلعب دورا هاما في تلك المشكلة الصحية، خاصة هرمون الديهدروتستوستيرون (DHT) و هرمون مشتق من هرمون التستوستيرون المسئول عن الخصائص الذكورية ويطلق عليه الأندروجين.

ويملك هرمون "الصلع" عند الرجال العديد من الوظائف الأخرى التي تعد هامة للغاية والمسئولة عن خصائص محورية في جسم الرجل وفقا لما نشره موقع هيلثداي(HealthDay)

1.يعد هاما للغاية في مرحلة اكتساب الصوت العميق للرجل بعد سن البلوغ.

2.يلعب دورا في زيادة كتلة العضلات.

3.المسئول عن نمو الشعر في جسم الرجل بعد مرحلة البلوغ.

4.يلعب دورا في مشاكل الصلع الذكورى خاصة مع تقدم العمر.

5.وجود اى خلل في مستوياته يؤدى إلى حدوث مشاكل في البروستاتا.

6.يعزز الصحة الجنسية والخصوبة.

يؤدى وجود خلل في مستويات هرمون "الصلع" للرجال بمشاكل صحية متعددة، فعندما تتراجع مستويات هذا الهرمون لدى الرجال يحدث مشاكل في عملية تطورالأعضاء التناسلية عن النمو الطبيعي، ويعرضك أيضا للإصابة بأورام البروستاتا.

تؤدى الزيادة في مستويات الهرمون لدى الرجال بمضاعفات طبية أيضا تتمثل في الإصابة بالصلع الذكورى، وتعرضك للإصابة بالعقم وفقدان كثافة العظام.

ويعد إجراء فحوصات للاطمئنان على مستويات هرمون الصلع لدى الرجال من الأمور الهامة للحافظ على الصحة العامة، حيث يمكنك هذا الفحص في تحديد سبب الصلع عند الرجال وأسباب ظهور حب الشباب.