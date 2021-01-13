شكرا لقرائتكم خبر عن قوى مناعتك وحافظ على صحة قلبك.. تعرف على فوائد الكاكاو لجسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكاكاو من المشروبات المفضلة للجميع خلال فصل الشتاء، حيث إنها تمنح الشعور بالدفء، ووفقا لموقع webmed مسحوق الكاكاو يحمل العديد من الفوائد الصحية للجسم، خاصةً إذا كان يحتوي على 72٪ على الأقل من الكاكاو أبرزها..

تحسين الصحة المعرفية

تشير الأبحاث إلى أن إضافة المزيد من الكاكاو إلى نظامك الغذائي يساعد على تحسين الانتباه والذاكرة العاملة والإدراك العام قد يستعيد أيضًا الأداء المعرفي لدى الأشخاص الذين يعانون من قلة النوم.

يقوى جهاز المناعة

يحتوي مسحوق الكاكاو على الحديد والزنك والسيلينيوم تساعد هذه المعادن جسمك على أداء وظائفه وتقوية جهاز المناعة لديك.

تقليل الآثار الجانبية للعلاج الإشعاعي

يمكن أن يكون تناول مسحوق الكاكاو مفيدًا إذا تم تشخيصك بالسرطان وخضعت للعلاج الإشعاعي لقد ثبت أن عنصر السيلينيوم الموجود في الكاكاو يحد من الآثار الجانبية السلبية للعلاج الإشعاعي لدى الأشخاص المصابين بالسرطان.

يحسن صحه العضلات والأعصاب

المغنيسيوم مهم لتنظيم تقلص العضلات والمساعدة في وظيفة الأعصاب يساعد المعدن أيضًا في حماية الخلايا العصبية وتقليل مخاطر الاضطرابات العصبية يحتوي مسحوق الكاكاو على المغنيسيوم ، مما يعني أن استهلاكه يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة العضلات والجهاز العصبي.

يساعد في التئام الجروح

الشوكولاتة المصنوعة من الكاكاو 90٪ تحتوي على الكثير من الزنك ، وهو معدن مفيد في التئام الجروح.

انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب

تساعد الفلافونول ، وهي نوع من الفلافونويد الموجود في الشوكولاتة الداكنة ، على حمايتك من أمراض القلب عن طريق خفض ضغط الدم ، وتحسين تدفق الدم ، ومنع تلف الخلايا يحتوي مسحوق الكاكاو أيضًا على مادة البوليفينول ومضادات الأكسدة التي تساعد على تحسين مستويات الكوليسترول والسكر في الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

تقليل الالتهاب

مسحوق الكاكاو غني بالثيوبرومين ، مما يساعد على تقليل الالتهاب ويمكن أن يحميك من أمراض مثل أمراض القلب والسرطان والسكري.

فقدان الوزن والتحكم فيه

نظرًا لأن الكاكاو غني بالمغذيات النباتية ولكنه منخفض الدهون والسكر ، فإن السعرات الحرارية التي تحصل عليها من مسحوق الكاكاو ستكون مليئة بالمواد الكيميائية الصحية وجدت الدراسات أيضًا أن الكاكاو يساعد في تنظيم استخدام الطاقة والتمثيل الغذائي مع زيادة الشعور بالامتلاء.