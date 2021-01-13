شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض حالات الإنفلونزا يكشف أن كورونا أكثر عدوى وأقل تسامحًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خبراء الصحة العامة أنه مع ظهور وباء فيروس كورونا العام الماضي، اختفت الأنفلونزا الموسمية تقريبًا، وفقًا لبيانات من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وهذا الانخفاض في حالات الأنفلونزا كشف كيف أن فيروس كورونا أكثر عدوى وأقل تسامحاً، بحسب صحيفة "USA today".

وخلال موسم الإنفلونزا لعام 2019 من 29 سبتمبر إلى 28 ديسمبر، أبلغ مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي عن أكثر من 65000 حالة إصابة بالأنفلونزا على مستوى البلاد، خلال نفس الفترة من موسم الأنفلونزا هذا، أبلغ المركز عن 1016 حالة.

وأوضح العلماء إن معدلات التطعيم المرتفعة ضد الأنفلونزا - إلى جانب التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة وغسل اليدين لوقف انتشار الفيروس التاجي - لعبت دورًا كبيرًا في منع انتقال الأنفلونزا.

حدث الانخفاض على الرغم من زيادة الاختبارات في مختبرات الصحة العامة بمقدار ستة أضعاف، والتي فحص معظمها بحثًا عن الإنفلونزا A و B جنبًا إلى جنب مع فيروس كورونا.

كانت الاختبارات المعملية السريرية أقل قليلاً خلال الربع الأخير من عام 2020 حيث طلب الأطباء عددًا أقل من اختبارات الإنفلونزا نظرًا لانتشار المرض بشكل أقل.

وقالت المتحدثة باسم مركز السيطرة على الأمراض (CDC) ، كيت غروسيش: "تختبر مختبرات الصحة العامة لأغراض المراقبة أكثر من أسباب رعاية المرضى، وبالتالي فهي مقياس أفضل لعبء الإنفلونزا كل موسم من المعامل السريرية".

على الرغم من ارتياح العديد من الخبراء لرؤية إجراءات الصحة العامة تعمل ضد انتشار الأنفلونزا، إلا أنهم قالوا إن الأرقام تتحدث عن إمكانية انتقال فيروس كورونا.

قال الدكتور ديفيد هوبر، رئيس وحدة مكافحة العدوى في مستشفى ماساتشوستس العام: "يقول إنه معدي أكثر وأنه أقل تسامحًا مع أي ثغرات في هذه الأنواع من تدابير الوقاية".

قال هوبر إن أحد الأسباب التي تجعل فيروس كورونا أكثر قابلية للانتقال هو أن الناس يمكنهم التخلص من فيروس كورونا قبل أيام من ظهور أي أعراض.

وجد نموذج طوره باحثو مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها وتم نشره يوم الخميس في JAMA Network Open أن الأشخاص الذين لا تظهر عليهم الأعراض قد يكونون مسؤولين عن 59٪ من عمليات نقل كورونا، بما في ذلك 35٪ ممن لا تظهر عليهم الأعراض و 24٪ لا تظهر عليهم الأعراض أبدًا.

قال هوبر إن الناس عمومًا لا يتخلصون من فيروس الأنفلونزا لأكثر من يوم قبل ظهور الأعراض.

قالت الدكتورة سوزان ريهم ، نائبة رئيس قسم الأمراض المعدية في كليفلاند كلينك، إن سببًا آخر لانخفاض حالات الإصابة بالإنفلونزا هو أن معظم الناس لديهم بعض المناعة الفطرية من اللقاحات والالتهابات السابقة.

وقالت "كوفيد عدوى جديدة يسببها فيروس تاجي ولا أحد لديه أي مناعة فطرية ضده لذلك من المحتمل أن يكون السكان بشكل عام أكثر عرضة للإصابة به من الإنفلونزا".

وأضاقت إن تطعيم الأمريكيين ضد الأنفلونزا بأرقام قياسية العام الماضي مقارنة بالمواسم السابقة يساعد في ذلك.

اعتبارًا من 25 ديسمبر ، تم توزيع أكثر من 192 مليون جرعة من لقاح الإنفلونزا، "وهو أكبر عدد من الجرعات الموزعة في الولايات المتحدة في موسم إنفلونزا واحد" ، حسبما قال غروسيش من مركز السيطرة على الأمراض.

يتوقع مصنعو لقاحات الإنفلونزا تقديم ما يصل إلى 194 إلى 198 مليون جرعة إلى السوق الأمريكية بحلول نهاية الموسم ، والتي قد تستمر حتى أواخر مايو ، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

وقالت ريهم إن الأمريكيين كانوا متحمسين بشكل خاص للحصول على لقاح ضد الإنفلونزا العام الماضي ، حيث حذر خبراء الصحة من أن المستشفيات قد تغمرها الإنفلونزا ومرضى كوفيد -19 في سيناريو "الوباء".

وأوضحت: "لم يشعر الكثير من الناس في الماضي أن الأنفلونزا كانت شديدة جدًا ، وبالتالي لم يشعروا بالضرورة بالحافز الشديد للتلقيح".