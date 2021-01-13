محمد الفلاح - الدكتورة صفية ستبنشنكوفا.. أشهر زوجة روسية في الغردقة

الأربعاء 13 يناير 2021

صفية ستبنشنكوفا، سيدة روسية متزوجة من رجل مصري ولديها 3 أبناء، وتقيم بالغردقة.



اشتهرت "صفية" عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحدثها بالعامية المصرية ودفاعها عن المرأة المصرية.

تقول "صفية"، في إحدى فيديوهاتها الشهيرة، إنها تعيش فى مصر منذ 18 عاما، وعاشت مع عدة جنسيات مختلفة، مؤكدة أن مصر بلد جميلة وأن أهلها طيبين، وأنها تزوجت من مصري في الغردقة، وأنجبت منه 3 أولاد.

تعمل "صفية"، طبيبة مختصة فى طب الأطفال النفسب، وتدافع عن مصر بشدة وتهاجم من يهاجمها، بعدما عاشت بها وعاشرت أهلها الطبيين.

وقصت "صفية" عدة مواقف تعرضت لها وأنقذها أهل مصر لها، حيث تعطلت سيارتها وفوجئت بمساعدة الكثير من الأهالي، مؤكدة أن ذلك لا يحدث فى أوروبا أبدًا.

كما دافعت عن السيدة المصرية، حيث قالت: "الست المصرية مش نكدية بس عايزين حد يضحك فوشهم ومفيش حد جرب النكد الأجنبي والسيدة المصرية طيبة وسند كبير لزوجها".

وأضافت صفية في فيديو آخر "أنها تحب مصر، وفي بداية الأمر كانت تراها بعيون زوجها من معاملته الطيبة لها ومعاملة المصريين لها.

واشارت إلى أنها ترفض الهجوم على مصر والمصريين قائلة: "أنا شايفة البلد، ومينفعش أسكت والكلام بيطلع من قلبي"، وأكدت أنها تطبخ لزوجها أكل مصري، ومنها وجبة "لحمة الرأس" الشهيرة في مصر.

وأضافت أن الناس يطلبون منها التحدث باللغة الروسية وتعليمها للمصريين، مشيرة إلى أن تعلم اللغة الروسية يكون من خلال التواجد داخل البلد عن طريق الاحتكاك المباشر بالروسيين.