المكسيك تتلقى أول شحنة من لقاح أسترازينيكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتلقى المكسيك أول شحنة من لقاح أسترازينيكا، الثلاثاء، لتجهيز اللقاحات لإعطائها للمواطنين في مارس، حسب تصريح نائب وزير الصحة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور قوله، خلال المؤتمر الصحفي نفسه، إنه سيحصل على الأرجح على لقاح كانسينو الصيني في أواخر فبراير/شباط.

وأوضح الرئيس أنه سيتم تطعيم المسنين في المناطق النائية بلقاحات فايزر، بعد العاملين في المجال الصحي، يليهم كبار السن في المدن المتوسطة ثم الكبيرة، والذين من المحتمل أن يحصلوا على لقاحي "سبوتنيك في" وكانسينو.

من جانبه، قال وزير الصحة خورخي الكوسير إن المكسيك تسلمت شحنة تتكون من 439 ألف جرعة من لقاح شركة فايزر صباح اليوم الثلاثاء.

وأضاف لوبيز جاتيل أن المكسيك تراجع اللقاح الروسي ومن المرجح أن تمنحه الترخيص.