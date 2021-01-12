شكرا لقرائتكم خبر عن بتسمع صوت طنين الأذن؟ اعرف أهم الأسباب وكيفية العلاج؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد حضور حفل موسيقي صاخب أو التعرض للأصوات العالية، نلاحظ أن صوتا يأتى من بعيد يشبه الأزيز ويظل لفترة ليست بالقصيرة عالقا بالأذن، دون معرفة مصدر معين له.هذا الأزيز يسمعه صاحبه فقط في حضور الصمت التام ونشر موقع برايت سايد Brightside المزيد عن هذه الظاهرة المعروفة بطنين الأذن فى تقريره كالتالى:



الصوت العالى يسبب طنين الأذن

صوت من مكان مجهول:

صوت الأزيز أو أية أصوات غريبة نسمعها، تُعرَف علميا بطنين الأذن، وهو تصور وهمي لصوت ما على هيئة هدير أو فرقعة شيء، وأعراض هذا الصفير مؤقتة بشكل عام، وقد يكون الصوت ضعيفا أو صاخبا جدا لدرجة أنك لا تستطيع أن تتحدث مع الآخرين بسببه، ومع ذلك إذا استمر ذلك الصوت فترة طويلة أو إذا كان متكررا بشكل منتظم فيمكن له أن يمتزج مع تفاصيل الحياة اليومية للشخص الذي يعاني منه ولابد من معاودة الطبيب ومعرفة الأسباب والعلاج.



الموسيقى الصاخبة تسبب الطنين

أسباب طنين الأذن:

حاسة السمع لدينا تحدث من خلال خلايا الأذن التى تقع في الطبقة الداخلية والتى تكون على هيئة زغابات صغيرة تقع بالقرب من قوقعة الأذن، وتتحرك تبعا للموجات الصوتية التي تصل إلى آذاننا، بعدها يستقبل العصب السمعي هذه الموجات ويعمل على تفسيرها إلى إشارات يفهمها المخ، لكن حين تتعرض هذه الزغابات إلى الخدش فإنها لا ترسل الموجات الصوتية بالشكل الذي استقبلته، وبالتالي يتم إرسال إشارات خاطئة إلى المخ الذي بدوره يجعلنا نشعر بأصوات غريبة تعرف بطنين الأذن.

سبب آخر ومهم لهذا الطنين هو إصابات الدماغ والرقبة، لاتصالهم المباشر بمراكز السمع، أيضا التعرض لضغوط زائدة قد يؤدي إلى حدوث طنين الأذن ، وفي بعض الحالات يكون سبب الطنين هو ما يعرف بتصلب الأذن.



انخفاض مستوى صوت سماعة الأذن

أسباب حدوث الخدوش

تلك الخدوش التي تصيب الزغب داخل الأذن تحدث لعدة أسباب، أهمها التعرض للأصوات العالية لفترة طويلة مثل حفل صاخب أو الضوضاء، ورفع صوت مستوى سماعة الأذن ، وفي الحالات الأولية يمكن التخلص من هذه الأعراض بسهولة، لكن فى بعض الحالات المتأخرة قد تصبح هذه الأعراض دائمة.



خدش الزغابات بجوار القوقعة

علاج طنين الأذن

إذا كنت تتعرض لهذه الأعراض وقتا طويلا وتكون الأصوات التي تستمع إليها صاخبة دائما، فإن هذا بالطبع يؤثر سلبا على حياتك اليومية ويسبب لك الإرهاق ونقص التركيز بالإضافة إلى مشكلات في الذاكرة ومعدل النوم، لذا فمن الأفضل أن تحرص على تجنب الأصوات العالية ولا تستخدم سماعة الأذنheadphones بمستوى صوت عالٍ، وإذا اضطررت إلى الذهاب لمناسبات صاخبة فيمكنك حينها استخدام غطاءات الأذن للتخفيف من الأعراض، كما يجب عليك اتباع نظاما غذائيا صحيا وممارسة الرياضة بشكل منتظم للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، وحتى الآن لا يوجد علاج محدد لطنين الأذن.