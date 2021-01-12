شكرا لقرائتكم خبر عن 6 طرق تساعد فى انتقال عدوى إنفلونزا الطيور إلى البشر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت العديد من الولايات بالهند ظهور جديد لفيروس إنفلونزا الطيور، ويشعر الناس الآن بالقلق من انتقال فيروس آخر، ومدى خطورة ذلك فى ظل تفشى وباء فيروس كورونا، ووفقا لتقرير لموقع time now news، هناك طرق عديدة التى يمكن أن ينتقل بها فيروس إنفلونزا الطيور إلى البشر، وكيف من المحتمل أن تكون قاتلة.

حيث أكد الخبراء أن إنفلونزا الطيور يمكن أن تنتقل إلى الإنسان من الطيور يشعر الناس الآن بالقلق بشأن مدى خطورة العدوى الفيروسية، وما إذا كان الفيروس يمكن أن يكون قاتلاً بأى شكل من الأشكال، أفضل الطرق للبقاء فى مأمن من العدوى الفيروسية هى تجنب انتقال العدوى من المهم أن تكون على دراية بالطرق العديدة التى يمكن أن ينتقل بها الفيروس إلى البشر.

ما الطرق التي يمكن أن تنتقل بها إنفلونزا الطيور أو أنفلونزا الطيور إلى الإنسان؟

براز الطيور: يمكن أن يتسبب براز الطيور المصابة في انتشار فيروس إنفلونزا الطيور.

تنظيف أو نتف الطيور المصابة: أفاد بعض الأشخاص بأنهم أصيبوا بفيروس HIN5 من تنظيف أو نتف الطيور المصابة.

السباحة في المياه الملوثة: وفقًا لموقع لـHealthline ، أصيب بعض الأشخاص أيضًا بالفيروس عن طريق السباحة في المياه الملوثة يمكن أن يصاب الماء عندما تسبح فيه الطيور الحاملة للفيروس.

استنشاق المواد المتطايرة: وفقًا لـ WebMD أبلغ الناس في الصين أيضًا عن إصابتهم بالفيروس عن طريق استنشاق المواد المتطايرة في أسواق الطيور.

أكل الطيور المصابة: أحد أكثر مصادر انتقال الفيروس شيوعًا هو أكل الطيور المصابة، ومع ذلك فإن تناول الدواجن أو الدجاج المطبوخ بالكامل لم يرتبط بانتشار أنفلونزا الطيور.

انتقال إنفلونزا الطيور من إنسان إلى آخر: على الرغم من ندرته الشديدة، فقد تم الإبلاغ عن بعض الحالات لانتقال إنفلونزا الطيور من إنسان لآخر، ومع ذلك يحدث هذا عندما يكون الناس على اتصال وثيق للغاية.

ما مدى قاتلة انفلونزا الطيور؟

تسببت إنفلونزا الطيور في وفاة أكثر من 60% من المصابين بالفيروس، منذ ظهور المرض، ومع ذلك يمكن علاج العدوى الفيروسية بالعلاجات المضادة للفيروسات تشمل بعض الأعراض الشائعة للعدوى الفيروسية السعال والبرد والتهاب الحلق والحمى وغيرها.

وفى حين أن العدوى مميتة لمعظم الطيور إلا أن العدوى قد لا تصبح شديدة فى البشر، ومع ذلك من المهم طلب المساعدة الطبية والحصول على العلاج فور ظهور الأعراض.