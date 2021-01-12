طفيليات تنتشر عن طريق القطط واللحوم قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الدماغ

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 يناير 2021 10:17 مساءً - اكتشف باحثون أمريكيون أن ثمة طفيليات شائعة يصيب الناس عن طريق القطط واللحوم النيئة أو غير المطبوخة جيدا والمياه الملوثة قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الدماغ.

وفي هذا السياق كتب موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت انترناشونال” جاء فيه …

حذر العلماء من أنّ نوعاً من الطفيليات الشائعة التي تنتشر عن طريق القطط قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الدماغ.

عادة ما ينتشر الطفيلي ، المسمى التوكسوبلازما غوندي (T. gondii) ، إلى البشر من خلال ملامسة براز القطط ، أو عن طريق تناول اللحوم غير المطبوخة جيداً.

معظم الأشخاص الذين يصابون بالطفيلي لا يعلمون بذلك ، ولن يواجهوا أي أعراض رئيسية.

ومع ذلك ، تشير الأبحاث الجديدة إلى أن t. gondii يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالورم الدبقي ، وهو نوع عدواني من سرطان الدماغ.

في الدراسة ، التي نشرت في Cancer Epidemiology ، فحص باحثون من جمعية السرطان الأمريكية في أتلانتا، العلاقة بين الأجسام المضادة لT. gondii والورم الدبقي- وهو نوع من الورم الذي يحدث في الدماغ والعمود الفقري.

ويعتبر الورم الدبقي نادراً نسبياً ، حيث تشير التقديرات إلى حدوث 000 300 حالة في عام 2018.

ومع ذلك ، فهو سرطان قاتل للغاية ، مع غالبية (80 في المئة) من الأورام الدبقية هي أورام خبيثة.

كشف تحليل الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من الورم الدبقي هم أكثر عرضة للإصابة بالأجسام المضادة لـ T. gondii (مما يشير إلى أنهم أصيبوا بعدوى سابقة) من مجموعة مماثلة كانت خالية من السرطان.

وفقاً للباحثين ، يشير هذا إلى أن التعرض للطفيلي يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأورام الدماغ العدوانية.

وقالت الدكتورة آنا كوجهيل ، أستاذة مساعدة في مركز موفيت للسرطان ومؤلفة مشاركة في الدراسة: “تشير النتائج إلى أن الأفراد الذين يعانون من التعرض العالي لطفيلي t. gondii هم أكثر عرضة للإصابة بالورم الدبقي.

“ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن الخطر المطلق لتشخيص الورم الدبقي لا يزال منخفضا ً، ويجب تكرار هذه النتائج في مجموعة أكبر وأكثر تنوعاً من الأفراد.”

التوكسوبلازما gondii هو طفيلي أحادي الخلية يمكن أن يصيب معظم أنواع الحيوانات ذات الدم الحار-بما في ذلك البشر — ويسبب داء Toxoplasmosis. والمعروف عنه أنه لا يتكاثر جنسياً إلا في القط.

يمكن أن يصاب البشر بطفيلي T. gondii بعدة طرق.

ومن أكثر الطرق شيوعاً للإصابة بالعدوى هي استهلاك اللحوم غير المطبوخة جيداً أو الملوثة.

ومع ذلك ، يمكن أيضاً نقل الطفيلي إلى البشر من خلال ملامسة براز القطط.

وأوضحت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها: “قد يحدث هذا عن طريق تنظيف صندوق فضلات القطط عندما تقوم القطة بإلقاء التوكسوبلازما في برازها، أو عبر لمس أو تناول أي شيء تلامس مع براز القطط الذي يحتوي على التوكسوبلازما، أو عبرتناول الأطعمة الملوثة عن طريق الخطأ.

لن يعاني معظم الأشخاص الذين يصابون بالطفيلي من أي أعراض أو قد يعانون أحياناً من أعراض أساسية تشبه الأنفلونزا.

ومع ذلك ، في بعض الحالات ، وخاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة، يمكن أن يسبب الطفيلي تلفاً للدماغ أو العينين أو الأعضاء الأخرى.

وفي الوقت نفسه، وجدت دراسة حديثة غريبة أيضاً أن الطفيلي يمكن ربطه بزيادة الإثارة الجنسية.

استند البحث ، الذي نشر في مجلة Evolutionary Psychology ،إلى 36,564 شخصاً في سلوفاكيا وجمهورية التشيك ، بعضهم أصيبوا بداء التوكسوبلازموزس وبعضهم كانوا أصحاء.

وفقاً للدراسة التي أجراها باحثون من جامعة تشارلز في براغ، فإن الأشخاص المصابين غالباً ما يشعرون بالإثارة نتيجة الخوف، الخطر، والخضوع الجنسي.

تقول الدراسة أن الأشخاص المصابين بداء التوكسوبلازموزس لديهم ” ميول أعلى للعبودية والعنف أما لدى الرجال فإلى الماسوشية والاغتصاب.