شكرا لقرائتكم خبر عن صحة القناة الهضمية مرتبطة بتقليل حدة أعراض كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بكتيريا الأمعاء هي البكتيريا الجيدة في الجهاز الهضمي التي تساعد في الهضم، ووفقًا لأحدث الأبحاث يمكن أن تلعب بكتيريا الأمعاء دورًا في شدة أعراض فيروس كورونا بعد أن أصبح المرض أو العدوى الناجمة عن فيروس كورونا الجديد مصدر قلق عالمي للرعاية الصحية ، منذ اندلاعه في ديسمبر 2019.

واحدة من أكبر الطرق التي تسبب بها العدوى للمهنيين الطبيين كانت مجموعة من الأعراض التي أظهرها يمكن أن يظل الأشخاص المصابون بالفيروس بدون أعراض، أو تظهر عليهم أعراض خفيفة مثل السعال، أو أعراض حادة يمكن أن تتراوح من مشاكل عصبية أو سكتات دماغية أو حتى الموت، وفقا لتقرير لشبكة تايمز ناورtime now news.

واقترح الباحثون بمرور الوقت أن عوامل مثل الظروف الصحية الموجودة مسبقًا والسمنة والتدخين وما إلى ذلك يمكن أن تكون أسبابًا لأعراض أكثر حدة لمرض فيروس كورونا من ناحية أخرى ، قالوا إن تعزيز المناعة ضد مسببات الأمراض والحفاظ على صحة الجسم واتباع نمط حياة صحي يمكن أن يمنع الأعراض الشديدة.

ترتبط صحة القناة الهضمية بتقليل حدة أعراض كورونا

وفقًا لأحدث الأبحاث ، يمكن أن تلعب بكتيريا أمعاء مريض فيروس كورونا دورًا في تحديد شدة المرض، والجهاز الهضمي مبطن بالكائنات الحية الدقيقة المسئولة عن هضم الطعام تسمى هذه الكائنات الدقيقة بكتيريا الأمعاء ، أو حتى البكتيريا الجيدة لأنها تعزز الصحة والهضم ومع ذلك ، وفقًا لنتائج أحدث الأبحاث ، قد يلعبون دورًا في تقليل شدة أعراض كورونا ترتبط هذه الكائنات الدقيقة بالفعل بالمساعدة في التحكم في الوزن وتنظيم المزاج وحتى التواصل مع جهاز المناعة.

قام باحثون من جامعة هونغ كونغ الصينية بتحليل عينات البراز والسجلات الطبية لـ 100 مريض تم نقلهم إلى المستشفى بأعراض مرتبطة بكورونا قاموا أيضًا بفحص 78 شخصًا لم يكن لديهم كوفيد 19، لقد وجد أن المرضى في المستشفى لديهم أعداد متفاوتة من أنواع بكتيريا معينة في الأمعاء ، وبعضها مرتبط بشكل خاص بشدة المرض.

كما تم العثور على خلل في الميكروبات ليكون عاملاً في الالتهاب وتلف الأنسجة. في الحالات الشديدة ، يمكن للجهاز المناعي أن يتفاعل بشكل مفرط مع الفيروس التاجي ، مما يؤدي إلى التهاب واسع النطاق يؤدي إلى صدمة إنتانية وحتى فشل أعضاء متعددة، رحب الخبراء عمومًا بالدراسة باعتبارها بحثًا في مراحل مبكرة ، ومع ذلك ، أكد البعض أن النتائج "تخمينية" و "بعيدة المدى".

نصائح لتحسين صحة القناة الهضمية

كان يعتقد في البداية أن مرض كوفيد -19 هو مرض تنفسي ومع ذلك ، سرعان ما تم اكتشاف أن الفيروس لديه القدرة على إحداث عدوى وأعراض في أي جزء تقريبًا ، وعلى وظيفة الجسم.تم إدراج الإسهال أيضًا كأحد الأعراض الرئيسية لمرض كورونا مع الكشف عن المزيد من الأدلة على العلاقة بين صحة الأمعاء وخطورة الفيروس ، من المهم معرفة الطرق العديدة التي يمكنك من خلالها الحفاظ على صحة أمعائك ، وتعزيز البكتيريا الجيدة ، من أجل الحفاظ على الهضم والصحة العامة في أفضل حالاتها.

أدخل الأفوكادو في نظامك الغذائي: تظهر الأبحاث الحديثة أن الفاكهة يمكن أن تساعد في تعزيز صحة الأمعاء بشكل كبير.

أضف أطعمة مثل اللبن الرائب والفواكه والخضراوات الغنية بالألياف إلى نظامك الغذائي للحفاظ على صحة الهضم.

قم بتضمين نوع من التمارين في روتينك: هذا يساعد على تعزيز صحة الأمعاء وتقليل مخاطر الأمراض.

تجنب تناول الوجبات السريعة والمعالجة وغير المرغوب فيها: البكتيريا الجيدة في بطانة الجهاز الهضمي ليست من محبي تلك الأطعمة.