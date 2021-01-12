سلالة كورونا الجنوب أفريقية تظهر في ألمانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ظهرت السلالة المتحورة من فيروس كورونا التي تمَّ اكتشافها وتحديدها في جنوب أفريقيا في ألمانيا لأول مرة.

وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية الإقليمية في ولاية "بادن- فورتمبرج" الألمانية، الثلاثاء، أن السلالة المتحورة "بي . 351. 1" وتعرف أيضاً باسم "501 واي. في 2" رصدت لدى مريض في الولاية الواقعة جنوب غرب ألمانيا، والذي عاد مؤخرا مع أسرته من إقامة مطولة في جنوب أفريقيا.



وأجرى جميع أفراد الأسرة اختبار فيروس كورونا بعد 5 أيام من وصولهم، وكانت جميع نتائجهم سلبية، لكن بعد أسبوع، بدأت تظهر أعراض كورونا خفيفة على أفراد الأسرة.

وتمَّ تأكيد إصابة 6 أشخاص من 3 أسر بالفيروس، وأصيب أحدهم بنوع جنوب أفريقيا.

وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية إنه تمَّ أخذ عينات اختبار من مخالطين آخرين.

كما أعلنت الحكومة في جنوب أفريقيا عن زيادة سريعة في الإصابات بالمتغير بعد منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتم اكتشاف هذا المتغير لأول مرة في أغسطس/آب مدينة كيب الشرقية.