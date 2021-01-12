فرنسا تعدم 700 ألف طائر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت فرنسا 197 حالة تفشي لفيروس أنفلونزا الطيور "إتش 5 إن 8" حتى منتصف نهار الإثنين، وخاصة في جنوب غرب البلاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، الثلاثاء، عن وزارة الزراعة الفرنسية قولها إنه يتم إخلاء مزارع الدواجن في نطاق 5 كيلومترات (3 أميال) من المنطقة التي تفشى بها الفيروس بسبب الطبيعة "شديدة العدوى" للفيروس، كما تم تقييد الحركة في نطاق 20 كيلومترا.



وأشارت إلى ذبح ما يقرب من 700 ألف طائر، معظمها من البط حتى اليوم.

تفشي فيروس أنفلونزا الطيور بدأ في فرنسا أواخر العام الماضي، ويكافح عدد من الدول الأوروبية الأخرى حالات أنفلونزا الطيور.