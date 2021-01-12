شكرا لقرائتكم خبر عن " CNN": اختبار مضادات الاكتئاب الشائعة لقياس مقاومتها لـ كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة أمريكية أن أحد مضادات الاكتئاب الشائعة، "فلوفوكسامين"،يعمل كمضاد لفيروس كورونا وفقا لشبكة " CNN" الأمريكية.

قام الباحثون في جامعة واشنطن بسانت لويس بتجنيد 1100 شخص في المراحل الأولى من فيروس كورونا، لاختبار عقار فلوفوكسامين، المعروف أيضًا باسم Luvox.

ورغم أن بعض الباحثين يرون أن مضادات الاكتئاب قد تبدو كمرشح غير مرجح لمحاربة فيروس كورونا، أشارت دراسة علمية إلى أنها قد تحقق بعض النجاح، ومن المعروف منذ سنوات أن مضادات الاكتئاب الحديثة، التي تسمى مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية، لها مضادات خصائص التهابية.



اختبار مضاد اكتئاب لكورون

ويلعب الالتهاب دورًا رئيسيًا في الإصابة بفيروس كورونا، مما يؤدي إلى حدوث مضاعفات مثل جلطات الدم وتورم الأصابع ".

ومن أجل الحصول على نتائج في أسابيع بدلاً من أشهر، يجري الباحثون الدراسة بطريقة غير تقليدية، حيث يرسلون الأدوية بالبريد إلى منازل المرضى في جميع أنحاء البلاد، وسيقوم المرضى بمراقبة صحتهم وإبلاغ طاقم الدراسة ، بدلاً من إرسال المرضى إلى الباحثين.

أظهرت دراسة أصغر واعدة لفلوفوكسامين

بدأت الدراسة في (ديسمبر) وشمل عشرات المشاركين حتى الآن، ويقول الباحثون إنه يمكن أن يكون لديهم نتائج بحلول فبراير.

في الدراسة التي نشرت في نوفمبر في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، من بين 80 مريضا تناولوا فلوفوكسامين ، لم يطور أي منهم مستويات أكسجين منخفضة، ومن بين 72 مريضًا تناولوا دواءً وهميًا، طور 6 مستويات منخفضة من الأكسجين.

تم نقل أحد المرضى الذين تناولوا فلوفوكسامين إلى المستشفى بسبب الجفاف، وتم نقل أربعة من المرضى الذين تناولوا دواءً وهميًا إلى المستشفى بسبب أعراض مرتبطة بـ كورونا ، وانتهى الأمر بمريض واحد في وحدة العناية المركزة باستخدام جهاز التنفس الصناعي، ولم يبحث الباحثون معرفة ما إذا كانت اختلافات الاستشفاء بين المجموعتين ذات دلالة إحصائية.

كتب المؤلفون "بسبب قيود الدراسة ، يجب تفسير هذه النتائج على أنها تولد الفرضية وليس كدليل على الفعالية"، ويقوم لينز وزملاؤه حاليًا بإجراء الدراسة الأكبر لأن الدراسة السابقة كانت أصغر من أن توصل إلى استنتاجات نهائية.