شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف موعد تطوير موديرنا للقاح كورونا للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "لا تتوقع شركة موديرنا أن تصدر بيانات لقاح كورونا للأطفال الصغار حتى عام 2022" هذا ما أكده الرئيس التنفيذى لشركة موديرنا ستيفان بانسل، فى مؤتمر صحفى أمس، وقد بدأت موديرنا بالفعل دراسة لاختبار اللقاح على المراهقين من عمر 12 عامًا، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تجارب لقاح المراهقين بحلول الوقت الذى يبدأ فيه فصل الخريف فى سبتمبر.

ووفقاً لموقع "CNBC" فمن المتوقع أن تبدأ دراسة اللقاح للأطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين عام و11 عاما قريبًا، لكن بانسل قال إن الدراسة ستستغرق وقتًا أطول بكثير.

وتم ترخيص لقاح موديرنا من قبل إدارة الغذاء والدواء لاستخدامه فى الأشخاص الذين يبلغون من العمر 18 عامًا أو أكبر، لكن لا تزال دراسات التجارب السريرية التى تختبر اللقاح لدى الأطفال، الذين يمكن أن تستجيب أجهزتهم المناعية بشكل مختلف عن البالغين، بحاجة إلى إكمال.

وقال بانسيل، خلال عرض تقديمى فى مؤتمر جى بى مورجان للرعاية الصحية "يجب أن نبدأ بجرعة أقل للأطفال، لذلك لا ينبغى أن نرى البيانات السريرية فى عام 2021 لكن على الأرجح فى عام 2022".

ويستخدم لقاح موديرنا، مثل لقاح فايزر، تقنية messenger RNA أو mRNA إنها طريقة جديدة للقاحات تستخدم مادة وراثية لإثارة استجابة مناعية.

وقالت الشركة إن فاعلية اللقاح كانت متسقة عبر العمر والعرق والجنس فى المرحلة الأخيرة من اختبار البالغين.

وأوضح بانسل خلال مقابلة في برنامج "Squawk Box" في 20 نوفمبر: "بالنسبة للأطفال الأصغر سنًا، عليك أن تنخفض فى العمر ببطء شديد وعليك أن تبدأ بجرعة أقل للتأكد من أنها آمنة".

دعا الخبراء الطبيون العاملين في مجال الرعاية الصحية إلى الحصول على اللقاح أولاً، يليهم الأمريكيون المعرضون للخطر ، بما في ذلك كبار السن، والأشخاص الذين يعانون من ظروف موجودة مسبقًا والعاملين الأساسيين.

ومن المتوقع أن يحصل الأطفال والشباب، الذين يُنظر إليهم على أنهم أقل عرضة لخطر الإصابة بأمراض خطيرة، على اللقاح في آخر قائمة من يحصلون على اللقاح.