18 طفرة من فيروس “كورونا” في جسم سيدة مصابة … هذا ما حدث

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 يناير 2021 06:07 مساءً - منذ ساعتين

فتك فيروس كورونا في أجساد البشرية حول العالم ما أدى إلى وفاة الملايين، وبينما توصل العلماء للقاحات مضادة للفيروس، لا تزال الدول تواجه موجات جديدة من الفيروس بسبب اكتشاف سلالات متحورة من الفيروس.

وعانت سيدة روسية من فيروس كورونا لمدة 6 أشهر ونتيجة لذلك، تطورت 18 طفرة جديدة من الفيروس التاجي في جسدها.

فبحسب ما نشر علماء روس على موقع virological.org، فإن المريضة البالغة من العمر 47 عاما مصابة بسرطان الغدد الليمفاوية الخبيثة.

وأصيبت بالفيروس التاجي في أبريل/نيسان 2020، في المستشفى أثناء خضوعها لدورة العلاج الكيميائي، وحتى 9 سبتمبر/أيلول، أظهرت اختباراتها نتيجة إيجابية للعدوى.

كما أجريت دراسة مقارنة للمسحات المأخوذة من المريضة في الربيع وأواخر الصيف، وأظهر تسلسل الجينوم وجود العديد من الطفرات الجديدة، اثنتان منها كانتا متطابقتين مع تلك الموجودة في طيور المنك في الدنمارك.

وأوضح القائمون على الدراسة أن إحدى سلالات “المنك” هذه تم العثور عليها سابقا في مريض آخر يعاني من ضعف المناعة، والذي تم علاجه بالبلازما بالأجسام المضادة.

وأشار كونستانتين كروتوفسكي، أستاذ قسم علم الجينوم والمعلوماتية الحيوية في جامعة سيبيريا الفيدرالية، الأستاذ بجامعة غوتنغن (ألمانيا)، إلى أن البديل البريطاني الأكثر عدوى للفيروس”كوفيد-21″، على الأرجح، ظهر أيضا في البداية في جسم مريض يعاني من كبت المناعة، بحسب ما نقل موقع “لينتا رو”.