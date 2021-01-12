محمد بن زايد: مليون و275 ألف مواطن ومقيم بالإمارات تلقوا لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، أهمية التكاتف للتعافي من فيروس كورونا.

وقال في تدوينة عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر": "بجهود فخر الإمارات الأبيض، نجحنا بتقديم أكثر من مليون و275 ألف جرعة لقاح إلى المواطنين والمقيمين في الدولة.. وهذا يؤكد نجاح سير عملية التطعيم ضد كورونا، نشكر القائمين عليها ونقدر جهودهم، بتكاتف الجميع سنصل إلى المعدلات المستهدفة سريعاً ونمضي إلى طريق التعافي الكامل بعون الله".

إلى ذلك، تفاعل سكان الإمارات مع وسم (#يدا_بيد_نتعافى) على مختلف منصات وسائل التواصل الاجتماعي، بما يعكس الوعي المجتمعي بأهمية أخذ لقاح كورونا.

ويظهر التفاعل الرسمي والشعبي مع شعار (#يدا_بيد_نتعافى) وقوف سكان الإمارات يدا واحدة في مواجهة كورونا، والانتصار عليه عن طريق تحصين المجتمع وأخذ اللقاح مع الالتزام بالمسؤولية المجتمعية والحفاظ على السلامة العامة ومساندة الجهود الوطنية الكبيرة لحماية صحة أفراد المجتمع.