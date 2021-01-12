هل تحصن إسرائيل الأطفال فوق 12 عاما ضد كورونا؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤول صحي إن إسرائيل قد تدرج الأطفال الذين تزيد أعمارهم على 12 عاما إلى الفئات التي تتلقى لقاح كورونا في غضون الشهرين المقبلين.

وتمضي وتيرة برنامج التطعيم في إسرائيل بمعدل قياسي عالمي، وتقول إنها تسعى لتطعيم 5 ملايين من السكان البالغ عددهم 9 ملايين نسمة بجرعة واحدة من اللقاح أو بالجرعتين وإعادة فتح الاقتصاد بحلول منتصف مارس/آذار.



وتوقع نحمان آش المنسق الوطني المكلف بملف جائحة كورونا أن تؤكد الأبحاث الدوائية إمكانية خفض الحد الأدنى للسن المؤهل للتطعيم من 16 إلى 12، فضلا عن موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بحلول مارس/آذار.

وقال لإذاعة 103 إف إم: "عدم تطعيم الأطفال دون 16 عاما في الوقت الراهن أمر مقلق بالتأكيد، فيما يتعلق بالقدرة على تحقيق المناعة المجتمعية".

وأضاف: "أعتقد أنه في غضون شهر آخر أو اثنين، ستكون هناك فئة أخرى -من هم في سن 12 عاما أو أكبر- يمكن تطعيمها".

ووفقا لبيانات المكتب المركزي للإحصاء تمثل الشريحة العمرية بين 12 و16 عاما نحو 7.75% من سكان إسرائيل.