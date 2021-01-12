شكرا لقرائتكم خبر عن بيونتك تمنح موظفيها لقاح كورونا متجاوزة البرنامج الرسمى لألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة BioNTech بيونتك الألمانية أنها ستقدم لقاحها الذى طورته مع فايزر ضد فيروس كورونا لجميع موظفيها، متجنبة برنامج التطعيم الرسمى فى ألمانيا فيما وصفته بأنه محاولة لحماية سلسلة التوريد الخاصة بها من تفشى كورونا.

وقالت الشركة الألمانية، التى طورت اللقاح مع شركة الأدوية الأمريكية فايزر، فى بيان، إنها ستعرض اللقاح أيضًا على مورديها وموزعيها فى النمسا.

وأضفات الشركة: "للحفاظ على سلامة سلسلة التوريد الخاصة بنا، بما فى ذلك تطوير اللقاح وإنتاجه والموافقة عليه وتوريده وتوزيعه، قررت شركة BioNTech بيونتك تقديم لقاح طوعى ضد كورونا لموظفيها فى ألمانيا".

وتتعرض الشركة لضغوط لزيادة إنتاج الجرعات التى يأمل الكثيرون أن تساعد العالم على هزيمة الوباء.

وأضافت: "الكميات الصغيرة الإضافية من اللقاح المستخدمة لهذا الغرض منفصلة ومختلفة عن تلك الملتزمة بموجب اتفاقيات التوريد المبرمة مع المفوضية الأوروبية والحكومات الأخرى، ولن تؤثر على قدرة BioNTech على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقيات التوريد".

يذكر أن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكى "CDC"، كان قد أعلن أنه تم توزيع 25.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا، وتم إعطاء ما يقرب من 9 ملايين جرعة منها، وذلك وفقا لما ذكره موقع رويترز REUTERS.

وقال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكى إنها قدمت 8987322 جرعة أولى من لقاحات كورونا فى البلاد حتى صباح يوم الاثنين ووزعت 25480725 جرعة.

وقالت الوكالة إن حصيلة جرعات اللقاح الموزعة وعدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى هي لقاحات كل من موديرنا Moderna وفايزر Pfizer / BioNTech.

وقالت الوكالة إنه تم توزيع ما مجموعه 4239775 جرعة لقاح للاستخدام في مرافق الرعاية طويلة الأجل وحصل 937.028 شخصًا في المرافق على جرعتهم الأولى.