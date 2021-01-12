شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. كيف يشخص الطبيب ورم القدم الملتهب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يسبب الضغط الناتج عن طريقة مشيك أو شكل قدمك ورمًا عظميًا مؤلمًا على الجزء الخارجي من إصبع القدم الكبير، كما يمكن أن تؤدي الأحذية الضيقة والوقوف لفترات طويلة إلى تفاقم ألم الورم، وقد يحتاج الطبيب بعض الاختبارات التشخيصية لمعرفة سببها، وفقاً لموقع "كليفيلاند كلينيك"، في هذا التقرير نتعرف على أعراض وتشخيص ورم القدم الملتهب.

ورم القدم الملتهب هو نتوء يتكون على الجزء الخارجي من إصبع القدم الكبير، ويحدث تشوه القدم هذا نتيجة سنوات من الضغط على مفصل إصبع القدم الكبير (المفصل المشطي السلامي) في النهاية، يخرج مفصل إصبع القدم عن المحاذاة، ويتشكل نتوء عظمي.

أسباب أورام القدم

يؤدي الضغط الناتج عن طريقة مشيك (ميكانيكا القدم) أو شكل قدمك (بنية القدم) إلى انحناء إصبع قدمك الكبير نحو إصبع القدم الثاني. تحدث تدريجياً بمرور الوقت قد يؤدي الوقوف لفترات طويلة وارتداء أحذية ضيقة وغير مناسبة إلى تفاقم ألم ورم إبهام القدم ، ولكنها لا تسبب المشكلة.

تشخيص ورم القدم الملتهب

ويمكن للطبيب تشخيص ورم القدم الملتهب من خلال النظر إليه، كما قد تحصل أيضًا على الأشعة السينية للتحقق من تلف المفاصل ومحاذاة العظام واعراض ورم القدم الملتهب.

- أحمر ومتورم.

-عدم القدرة على ثني إصبع القدم الكبير، أو الشعور بالألم والحرقان عند محاولة ثنيه.

-صعوبة ارتداء الأحذية العادية.

-مسامير اللحم أو النسيج (جلد سميك).

-إصبع القدم المؤلم المؤلم والمفاصل.

-خدر في إصبع القدم الكبير.