شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز لاسلكى جديد يساعد فى علاج السمنة عن طريق تحفيز النهايات العصبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت دراسة جديدة صادرة عن جامعة تكساس إيه آند إم بأمريكا، أن جهازا لاسلكيا صغيرًا يمكن أن يساعد في محاربة السمنة وإنقاص وزن الجسم عن طريق تحفيز النهايات العصبية، ويمكن إدخاله عن طريق إجراء زرع بسيط، وفقا لما نشر فى شبكة تايمز ناو الهندية - timesnownews.

وقال الباحثون إن جهازهم الذى يبلغ حجمه سنتيمترًا يوفر الشعور بالامتلاء عن طريق تحفيز نهايات العصب المبهم بالضوء، بخلاف الأجهزة الأخرى التى تتطلب سلك طاقة، حيث يمكن التحكم فى هذا الجهاز اللاسلكى خارجيًا من مصدر تردد لاسلكى بعيد.

وفى نفس السياق قال الدكتور سونج بارك، الأستاذ المساعد في قسم الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات، "أردنا إنشاء جهاز لا يتطلب فقط جراحة بسيطة للزرع لكنه يسمح لنا أيضًا بتحفيز نهايات عصبية معينة فى المعدة".

وأضاف أن "جهازنا لديه القدرة على القيام بكل من هذين الأمرين فى ظروف المعدة القاسية، والتى يمكن أن تكون مفيدة بشكل كبير فى المستقبل للأشخاص الذين يحتاجون إلى عمليات جراحية كبيرة لإنقاص الوزن".

وقال الباحثون إن هذا الجهاز يمكن أن يستخدم أيضًا للتلاعب بالنهايات العصبية في جميع أنحاء الجهاز الهضمي والأعضاء الأخرى، مثل الأمعاء، مع القليل من التعديلات أو بدون تعديلات.

جدير بالذكر أن السمنة ترتبط بمشاكل صحية ولها تأثير اقتصادي كبير على نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، حيث تبلغ تكلفة مكافحتها 147 مليار دولار أمريكي سنويًا، بالإضافة إلى ذلك فإنها تعرض الناس لخطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب وحتى بعض أنواع السرطان، بالنسبة لأولئك الذين لديهم مؤشر كتلة جسم أكبر من 35 أو الذين يعانون على الأقل من حالتين مرتبطتين بالسمنة، توفر الجراحة مسارًا للمرضى ليس فقط لفقدان الوزن الزائد ولكن للحفاظ على وزنهم على المدى الطويل.