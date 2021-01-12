كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 يناير 2021 04:39 مساءً - يعد الكركديه نباتًا حَولِيًّا كثيفًا، وتستخدم عدّة أجزاءٍ منه لصناعة المُربّى والتّوابل والصّلصات والشوربات، إضافةً إلى ذلك تستخدم أجزاءٌ من أزهاره في تحضير مشروب صحي ومنعش يحبه الكبار والصغار، ويعرف بشراب الكركديه، ولأن له فوائد كثيرة فقد التقت " الخليج 365" بإختصاصية التغذية مروة أبو يحيى، والتي أشارت لفوائد الكركديه للأطفال كالآتي.

القيمة الغذائية للكركديه

قليل السعرات الحرارية

يحتوي الكركديه على الكالسيوم بنسبة معتدلة مما يجعله مفيداً للعظام والأسنان، ويحمي من أمراض الروماتيزم.

يحتوي على فيتاميني "ج"، و "أ".

قليل السعرات الحرارية.

يحتوي على أملاح أخرى بنسب أقل مثل الحديد والبوتاسيوم مما يجعله مقوياُ للقلب.

فوائد الكركديه للأطفال

يعمل على ترطيب الجسم

يعمل الكركديه على ترطيب الجسم في فصل الشتاء، وحمايته من الجفاف.

يتميز الكركديه بفاعليته الشديدة في علاج الحمى التي تصيب أغلب الناس في الشتاء.

يعمل على التغلب على نزلات البرد بالشتاء لاحتوائه على فيتامين (c)، كما أنه مفيد في علاج الكحة والسعال.

ويعمل على تنقية الدم وتنشيط الدورة الدموية.

الكركديه مفيد لعلاج أمراض الصدر والربوعند الكبار والصغار.

يقتل الكركديه بعض أنواع البكتيريا الضارة بالأطفال.

أضرار الكركديه للصغار

يؤثر على أسنان الطفل