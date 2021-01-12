في يوم الطفل الخليجي .. 9 أماكن ترفيهية بالبحرين بعد كورونا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 يناير 2021 04:39 مساءً - يستعد الأطفال في البحرين على أحر من الجمر للذهاب لأماكن اللعب والترفيه والتي منعتهم جائحة كورونا من ارتيادها، وهم ينتظرون الإعلان عن انتهاء الجائحة وأخذ جرعات اللقاح واستقرار المناعة المجتمعية للعودة لعالمهم البريء والجميل حيث الفرح والألعاب والشقاوة الجميلة التي ترافقهم في اللعب مع أقرانهم.



واهووو! حديقة البحرين المائية

واهوو الحديقة المائية

وتعد أفضل حديقة مائية للأطفال من جميع الأعمار في البحرين والشرق الأوسط، ويستطيع الأطفال الغوص والسباحة والاستمتاع بأروع الألعاب المائية من المزلقات المائية المفتوحة والمغلقة وبرك السباحة وبركة الأمواج المائية ومناطق التسلق، وكلها تحت سقف مغلق وتمتد الحديقة على مساحة 15 ألف متر مربع في قلب سيتي سنتر البحرين الذي يعد من أشهر مراكز التسوق في البحرين .

بلاي سي

بلاي سي

صُمم "بلاي سي"، على شكل مدينة صغيرة تناسب الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و12 عاماً، وتتألف من سبعة أقسام، تشمل بنكاً، ومقهى، ومتجراً للملابس، وعيادة بيطرية، وسوبرماركت، حيث يمكن للأطفال تجربة مختلف المهن والأعمال على أرض الواقع، لإحداث نقلة نوعية في طريقة لعب الأطفال، من خلال استخدام مجسّات تقنية تفاعلية يشرف عليها عدد من الخبراء والخبيرات.

ماجيك بلانيت

ماجيك بلانيت

مجمع فريد من نوعه للأطفال بالعديد من الألعاب الترفيهية كممرّات البولينج، ومنصات محاكاة الواقع الافتراضي، وحديقة للترامبولين، والسيارات الكهربائية ومصنع للرغوة، ومنطقة خاصة للصغار بألعاب مستوحاة من الشخصيات الكرتونية وممرات سيارات على شكل حيوانات ومنطقة للألعاب المصنوعة من الإسفنْج وغيرها.

العرين للحياة البرية

العرين للحياة البرية

في حديقة العرين للحياة البرية يعيش الأطفال تجربة ورؤية الحيوانات البرية النادرة والمهددة بالانقراض، حيث تتواجد جميع أنواع الكائنات الحية، ويستطيع الأطفال وأسرهم التجول ومشاهدة الحيوانات في بيئتها الطبيعية، ويمكنك أيضًا الجلوس مع أطفالك بجانب أنواع الطيور المختلفة والسماح لها بالطير حولك للاستمتاع بالمزيد من المرح والمتعة والتقاط الصور التذكارية.

منتجع الدولفين

منتجع الددولفين

يعتبر منتجع الدولفين من المنتجعات التي تناسب الأطفال من جميع الأعمار، حيث يوفر المنتجع للأطفال والكبار فرصة رائعة للسباحة والاستمتاع باللعب مع الدلافين وأسد البحر في الماء، بالإضافة إلى مكان مخصص لركوب الخيل.

مملكة الأطفال

مملكة الأطفال

هي مدينة ملاهٍ كبيرة تم تخصيصها للأطفال من جميع الأعمار؛ للاستمتاع بالألعاب الداخلية والخارجية وممارسة رياضة ركوب الخيل والكثير من الرياضات الترفيهية الأخرى، وهي مملكة متكاملة وعالم خاص بالأطفال يوفر لهم متعتهم الخاصة، بالإضافة لمجموعة مختارة من المطاعم والمقاهي القريبة.

مملكة طيور العزيزية

مملكة طيور العزيزية

تعتبر مملكة طيور العزيزية أيضًا من أجمل الأماكن السياحية في البحرين للأطفال، والتي تم افتتاحها مؤخرًا، ويستمتع الأطفال برؤية جميع أنواع الطيور بأشكالها وألوانها المختلفة، من مملكة كبيرة خاصة بالطيور في البحرين في جزر أمواج شهيرة، وتضم كل أنواع الطيور المعروفة بالخليج والعالم والتي يحبها الأطفال.

مركز البحرين للعلوم

مركز البحرين للعلوم

وهو مركز حكومي أنشأته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للأطفال بالبحرين، ويعد من المراكز العلمية المفيدة للأطفال لتطوير مهاراتهم العلمية والحياتية، ويتعلم الأطفال كل شيء عن الفنون والحرف اليدوية بورش العمل التي يتم فيها ممارسة الرسم والقص والتلوين والتعامل مع الأجهزة التكنولوجية الحديثة، وتشريح الكائنات الحية.

جنة دلمون المفقودة

جنة دلمون



لا يختلف الزوار من البحرين وأهلنا من الخليج على مدى روعة وجمال مدينة الألعاب المائية جنة دلمون المفقودة وحب الأطفال الشديد لها، فهي تحتوي على أكثر من 20 لعبة مائية، بالإضافة إلى شاليهات للإيجار للعوائل؛ ليستمتعوا وأطفالهم بمختلف النشاطات اليومية.