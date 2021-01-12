الفيتامينات التي تحتاجها الحامل خلال الـ 9 أشهر

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 يناير 2021 04:39 مساءً - ما الفيتامينات التي تحتاجها الحامل خلال مراحل الحمل المختلفة، يحصل طفلك على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها منك. لذلك قد تحتاجين أثناء الحمل إلى كمية أكبر مما كنت عليه قبل الحمل، يساعد تناول فيتامينات ما قبل الولادة وتناول الأطعمة الصحية في تزويدك بجميع العناصر الغذائية التي تحتاجينها أنت وطفلك أثناء الحمل ،تأكدي من احتواء فيتامين ما قبل الولادة على حمض الفوليك والحديد والكالسيوم. معظمهن لديهن المقدار الصحيح من كل من هؤلاء ،التقت الخليج 365 نت بالدكتور أحمد الجزار استشاري النساء والولادة، ليحدثنا عن أهم الفيتامينات التي تحتاجها الحامل خلال مراحل الحمل المختلفة.

فيتامينات ما قبل الولادة

للحامل

فيتامينات ما قبل الولادة هي فيتامينات متعددة تُصنع فقط للحوامل. بالمقارنة مع الفيتامينات العادية، لديهن المزيد من بعض العناصر الغذائية التي يحتجنها أثناء الحمل. قد يصف لك مقدم الرعاية الصحية فيتامين ما قبل الولادة في أول فحص رعاية قبل الولادة. أو يمكنك شراؤها بدون وصفة طبية. تناولي فيتامين قبل الولادة كل يوم أثناء الحمل. إذا كنت تخططين للحمل ، يمكنك البدء في تناول فيتامينات ما قبل الولادة قبل الحمل.

يستخدم جسمك الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأخرى في الطعام لمساعدته على البقاء قويًا وصحيًا. خلال فترة الحمل ، يحصل طفلك الذي ينمو على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها منك. لذلك قد تحتاجين أثناء الحمل إلى أكثر مما كنت تحتاجينه من قبل. إذا كنت حاملاً بمضاعفات (توأمين أو ثلاثة توائم أو أكثر)، فقد تحتاجين إلى عناصر غذائية أكثر مما لو كنت حاملاً بطفل واحد. يحتوي فيتامين ما قبل الولادة على الكمية المناسبة من العناصر الغذائية التي تحتاجينها أثناء الحمل.

إذا كنت نباتية، أو لديك حساسية من الطعام أو لا يمكنك تناول أطعمة معينة ، فقد يرغب مزودك في تناول مكمل غذائي لمساعدتك في الحصول على المزيد من بعض العناصر الغذائية. المكمل هو منتج تتناولينه لتعويض بعض العناصر الغذائية التي لا تحصلين على ما يكفي منها في الأطعمة التي تتناولينها. على سبيل المثال ، قد يوصي مزودك بتناول مكمل فيتامين لمساعدتك في الحصول على المزيد من فيتامين د أو الحديد أو الكالسيوم.

فيتامينات تحتاجها الحامل

أثناء الحمل

جميع العناصر الغذائية مهمة ، لكن هذه العناصر الستة تلعب دورًا رئيسيًا في نمو طفلك وتطوره أثناء الحمل:

حمض الفوليك

حديد

الكالسيوم

فيتامين د

DHA

اليود

ما هو حمض الفوليك؟

حمض الفوليك

حمض الفوليك هو فيتامين ب الذي تحتاجه كل خلية في جسمك للنمو الصحي والتطور. يمكن أن يساعد تناول حمض الفوليك قبل وأثناء الحمل المبكر في منع حدوث تشوهات خلقية في الدماغ والعمود الفقري تسمى عيوب الأنبوب العصبي (وتسمى أيضًا NTDs). تظهر بعض الدراسات أن تناول حمض الفوليك قد يساعد في منع التشوهات القلبية والخلقية في فم طفلك والتي تسمى الشفة المشقوقة والحنك المشقوق.

للمساعدة في منع NTDS ، تناولي مكمل فيتامين به 400 ميكروغرام من حمض الفوليك كل يوم قبل شهر واحد على الأقل من الحمل خلال الأسابيع الـ 12 الأولى من الحمل. تناولي مكمل فيتامين يحتوي على 400 ميكروجرام من حمض الفوليك كل يوم، حتى لو كنتِ لا تحاولين الحمل.

خلال فترة الحمل، تناولي فيتامين ما قبل الولادة يوميًا يحتوي على 600 ميكروغرام من حمض الفوليك. يعمل حمض الفوليك فقط على منع NTDs قبل وأثناء الأسابيع القليلة الأولى من الحمل. في وقت لاحق من الحمل، تحتاجين إلى 600 ميكروغرام من حمض الفوليك كل يوم لمساعدة طفلك على النمو والتطور.

إذا كنت معرضة لخطر كبير لولادة طفل مصاب بمرض NTD، فتناولي 4000 ميكروغرام من حمض الفوليك كل يوم للمساعدة في الوقاية من NTD. ابدئي بأخذ 4000 ميكروغرام قبل 3 أشهر من الحمل خلال 12 أسبوعًا من الحمل. اسألي مزودك عن كيفية الحصول على هذا القدر من حمض الفوليك بأمان. ليس من الآمن تناول العديد من الفيتامينات المتعددة أو فيتامينات ما قبل الولادة؛ لأنه يمكنك الحصول على الكثير من العناصر الغذائية الأخرى، والتي قد تكون ضارة بصحتك. يمكن لمزودك مساعدتك في اكتشاف الطريقة الأفضل والأكثر أمانًا للحصول على الكمية المناسبة من حمض الفوليك. أنتِ في خطر كبير للإصابة بأمراض NTDs إذا:

كنت قد تعرضت للحمل بمرض التوحد في الماضي.

لديك أنت أو شريكك

شريكك لديه طفل مصاب

يمكنك أيضًا الحصول على حمض الفوليك من الطعام. بعض الأطعمة تضاف إليها حمض الفوليك. ابحثي عن "المدعم" أو "المخصب" على العبوة وتحققي من ملصق "حقائق المكملات" لمعرفة مقدار حمض الفوليك الذي تحصلين عليه في كل حصة. تشمل الأطعمة المدعمة بحمض الفوليك ما يلي:

خبز

حبوب الإفطار

نشا الذرة

طحين

معكرونة

المنتجات المصنوعة من نوع من الدقيق يسمى ماسا الذرة، مثل التورتيلا ورقائق التورتيلا وقشور التاكو والتاماليس والبوباس.

يمكنك أيضًا الحصول على حمض الفوليك من بعض الفواكه والخضروات. عندما يكون حمض الفوليك طبيعيًا في الطعام ، فإنه يسمى حمض الفوليك. تشمل المصادر الجيدة لحمض الفوليك ما يلي:

الخضار الورقية الخضراء ، مثل السبانخ والبروكلي

العدس والفول

عصير البرتقال

ما هو الحديد؟

للحامل

الحديد معدن. يستخدم جسمك الحديد لإنتاج الهيموجلوبين ، وهو بروتين يساعد في نقل الأكسجين من رئتيك إلى باقي أجزاء الجسم. تحتاجين إلى ضعف كمية الحديد أثناء الحمل مما كنت عليه قبل الحمل. عندما تكونين حاملاً ، يحتاج جسمك إلى هذا الحديد لإنتاج المزيد من الدم حتى يتمكن من نقل الأكسجين إلى طفلك. يحتاج طفلك إلى الحديد لصنع دمه.

أثناء الحمل ، تحتاجين إلى 27 ملليجراماً من الحديد يوميًا. تحتوي معظم فيتامينات ما قبل الولادة على هذه الكمية. يمكنك أيضًا الحصول على الحديد من الطعام. تشمل المصادر الجيدة للحديد:

اللحوم الخالية من الدهون والدواجن والمأكولات البحرية.

الحبوب والخبز والمعكرونة المضاف إليها الحديد (تحقق من ملصق العبوة).

الخضار الورقية الخضراء.

الفول والمكسرات والزبيب والفواكه المجففة.

هناك نوعان من الحديد: حديد الهيم من اللحوم والدواجن والأسماك. يمكنك الحصول على الحديد غير الهيم من الأطعمة النباتية ، مثل الفول والفواكه والخضروات والمكسرات ، أو الأطعمة المصنوعة من النباتات ، مثل الحبوب. يمتص جسمك المزيد من الحديد غير الهيم عند تناول الفواكه والخضروات مع اللحوم والدواجن والأسماك أو مع الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين ج. تشمل الأطعمة التي تحتوي على الكثير من فيتامين سي الجريب فروت والمانجو والبابايا والشمام والطماطم والملفوف والسبانخ والبروكلي.

إذا لم تحصلي على ما يكفي من الحديد أثناء الحمل ، فمن المرجح:

الإصابة بعدوى

لديك فقر الدم. هذا يعني أن لديك القليل جدًا من الحديد في دمك.

كونك متعبة هذا يعني أنك تشعرين بالتعب أو الإرهاق حقًا.

لديك طفل سابق لأوانه. هذا يعني أن طفلك يولد مبكرًا ، قبل 37 أسبوعًا من الحمل.

لديك طفل منخفض الوزن عند الولادة . هذا يعني أن طفلك يولد ويزن أقل من 5 أرطال و 8 أونصات.

ما هو الكالسيوم؟

الكالسيوم



الكالسيوم معدن يساعد على نمو عظام طفلك وأسنانه وقلبه وعضلاته وأعصابه. أثناء الحمل ، تحتاجين إلى 1000 ملليغرام من الكالسيوم يوميًا. يمكنك الحصول على هذه الكمية عن طريق تناول فيتامين ما قبل الولادة وتناول الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الكالسيوم. تشمل المصادر الجيدة للكالسيوم:

الحليب والجبن والزبادي

البروكلي واللفت

عصير البرتقال المضاف إليه الكالسيوم (راجع ملصق العبوة).

إذا لم تحصلي على ما يكفي من الكالسيوم أثناء الحمل، فإن جسمك يأخذها من عظامك ويعطيها لطفلك. هذا يمكن أن يسبب حالات صحية، مثل هشاشة العظام ، في وقت لاحق من الحياة. في هذه الحالة ، تصبح عظامك رقيقة وتنكسر بسهولة

ما هو فيتامين د؟

فيتامين د

يساعد فيتامين د جسمك على امتصاص الكالسيوم. كما أنه يساعد في عمل أعصاب الجسم وعضلاته وجهاز المناعة. يحمي جهاز المناعة جسمك من العدوى. يحتاج طفلك إلى فيتامين (د) لمساعدة عظامه وأسنانه على النمو.

أثناء الحمل، تحتاجين إلى 600 وحدة دولية (وحدة دولية) من فيتامين د يوميًا. يمكنك الحصول على هذه الكمية من الطعام أو فيتامين ما قبل الولادة. تشمل المصادر الجيدة لفيتامين د:

الأسماك الدهنية مثل السلمون

الحليب والحبوب المضاف إليها فيتامين د (تحقق من ملصق العبوة)

يصنع جسمك أيضًا فيتامين د عندما تتلامس بشرتك مع ضوء الشمس. لكن التعرض المفرط للشمس يمكن أن يؤدي إلى شيخوخة الجلد والسرطان ، لذلك من الجيد الحصول على فيتامين د من الطعام أو فيتامين ما قبل الولادة.

ما هو الدوكوساهيكسانويك؟

حمض الدوكوساهيكسانويك

DHA تعني حمض الدوكوساهيكسانويك. إنه نوع من الدهون (يسمى أحماض أوميغا 3 الدهنية) يساعد في النمو والتطور. أثناء الحمل ، تحتاجين إلى 200 ملليغرام من حمض الدوكوساهيكسانويك كل يوم لمساعدة دماغ طفلك وعينيه على التطور. لا تحتوي جميع فيتامينات ما قبل الولادة على DHA ، لذا اسألي مقدم الخدمة إذا كنت بحاجة إلى تناول مكمل DHA. يمكنك أيضًا تناول الأطعمة التي تحتوي على DHA. تشمل المصادر الجيدة لـDHA:

الأسماك التي تحتوي على نسبة منخفضة من الزئبق، مثل الرنجة والسلمون والسلمون المرقط والأنشوجة والهلبوت. خلال فترة الحمل، تناولي من 8 إلى 12 أونصة من هذه الأنواع من الأسماك كل أسبوع.

عصير البرتقال والحليب والبيض المضاف إليها DHA (تحققي من ملصق العبوة)

ما هو اليود؟

للحامل