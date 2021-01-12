10 طرق لمساعدة المراهقين على التخلص من الاكتئاب

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 يناير 2021 04:39 مساءً - يتزايد عدد الشباب الذين ينتحرون كل عام. في حين أنه لا يمكن لأحد أن يشرح السبب بالضبط، يقول العديد من الخبراء إن المراهقين والمراهقات اليوم ربما يواجهون المزيد من الضغوط في المنزل أو المدرسة، ويقلقون بشأن المشكلات المالية لأسرهم، والكثير منهم يلجؤون للكحول والمخدرات. فلماذا ازداد اكتئابهم في هذه السنة؟

الدكتورة أمل بن جرش، مستشارة نفسية واجتماعية توضح الأسباب وطرق العلاج.

د. أمل بن جرش

أسباب الانتحار

التعرض للإساءة

1 - المراهقون الذين يتعرضون للإساءة والإهمال معرضون بشكل خاص للخطر.

2 - المراهقون الذين يعانون من أمراض مزمنة أو حالات جسدية أخرى.

3 - الذين لديهم تاريخ عائلي من الاكتئاب أو المرض العقلي. ما بين 20 إلى 50 بالمائة من الذين يعانون من الاكتئاب لديهم أحد أفراد الأسرة مصاب بالاكتئاب أو بعض الاضطرابات العقلية الأخرى.

4 - المراهقون الذين يعانون من مشاكل عقلية أو تعاطي المخدرات غير المعالجة.

5 - الذين عانوا من الصدمات أو الاضطرابات في المنزل، بما في ذلك الطلاق ووفاة الوالدين.

جيل غير مستعد؟

جيل غير مستعد

يعتقد بعض الخبراء أن الكثير من الآباء قاموا بتربية المراهقين بعيداً عن الواقعية، لم يعلموا أطفالهم مهارات التأقلم التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة في أوقات الفوضى، خصوصاً التي مرّت بنا في السنة الماضية. والتي أدت إلى انتشار اضطرابات المزاج، فغاب الدعم الأسري بسبب تضرر حتى الوالدين، ربما لفقدان أحدهما أو كليهما لعمله.

ولا نغفل دور العوامل البيئية، في انتشار الاكتئاب، مثل الأنظمة الغذائية السيئة التي أدت إلى زيادة التعرض للسموم. وهذا ما أدى إلى التوتر الذي يسهم في الاكتئاب.

إشارات تحذيرية

الكسل الشديد

من المؤشرات الشائعة للاكتئاب بين المراهقين:

1 - الحزن أو اليأس، وتدني احترام الذات.

2 - الكسل حيث يصبح المراهق أقل نشاطًا. وتقل رغبته في فعل الأشياء التي اعتاد على القيام بها (الرياضة، الأنشطة، والهوايات).

3 - تعاطي المخدرات التي يصاحبها الأمراض الجسدية (الصداع، مشاكل الشهية، ومشاكل النوم).

4 - قضاء المزيد من الوقت بمفردهم، بعيداً عن تجمعات العائلة، حتى أنهم يبتعدون عن أصدقائهم المقربين سابقاً.

5 - مشاكل في المدرسة، أو حتى أثناء المتابعة في التعليم عن بعد، (هبوط الدرجات الوقوع في مشاكل، عدم الانتباه في الفصل).

6 - التحدث عن الموت أو الانتحار، وهنا على العائلة ألا تستخف بحديث المراهق إذا تكلم عن هذه السيرة. وتأخذ التهديد بالانتحار على محمل الجد.

7 - عدم الاهتمام بالمظهر، والهروب من المنزل.

طرق للمساعدة

انشري الفرح

1 – أخضعي ابنك للفحص البدني الشامل من قبل الطبيب، فهو الخطوة الأولى للحصول على علاج لاستبعاد الأسباب المحتملة الأخرى للأعراض.

2 - يجب إجراء تقييم تشخيصي للاكتئاب من قبل طبيب نفسي أو أخصائي صحة عقلية. يعتمد العلاج على نوع الاكتئاب الذي قد يعاني منه. على سبيل المثال، يتم علاج بعض المرضى الذين يعانون من الاكتئاب السريري بالعلاج النفسي ويوصف البعض الآخر بمضادات الاكتئاب.

3 - اعلمي أن الاكتئاب لن يتم علاجه في يوم واحد فقط أو بحبوب واحدة فقط. فالتحلي بالصبر أمر مهم حيث يُعد العلاج النفسي علاجًا فعالاً ولكنه وحده قد لا يكون كافيًا لعلاج الاكتئاب الحاد.

4 – ذكريه أو ذكريها دائماً بمن تحبهم، وأن الآخرين يهتمون بأمرها. كما أن اللعب مع صديق، أو ممارسة الشطرنج مع الأب في البيت، تفيد جداً في التأمل.

5 – مارسي معه الرياضة، وقوما بالمشي السريع لمدة 15 إلى 30 دقيقة كل يوم أو ادفعيه للرقص أو الركض أو الدراجة، وبمجرد أن يعتاد على ممارسة الرياضة، لن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى تلاحظي اختلافًا في مزاجه.

6 - بعض أوضاع اليوجا تساعد في تخفيف الشعور بالاكتئاب. (يمكنك العثور على تمارين هذه الرياضة على مواقع اليوغا). عدا عن أن تمارين التنفس والتأمل تساعد على الشعور بالتحسن.

7 – كرسي مطبخك لإعداد الوجبات المغذية والصحية، جهزي سلطة الفاكهة، كما يمكنك وضع البيض فوق بعض الخضروات، فهي مرغّبة أكثر، واعرضي عليه وجبات منتظمة (حتى لو لم يشعر بالجوع، فادفعيه ليأكل وجبة خفيفة، مثل قطعة من الفاكهة).

8 - حددي المشاكل التي أصابته بالاكتئاب، واتخذي إجراءات لحلها، لكن لا تلوميه. فقط تحدثي معه، أو دعي صديقاً تثقين به يقوم بهذا الدور، فهذه وسيلة للتخلص من المشاعر السيئة.

9 – ادفعيه لممارسة هواياته، واستخدام خياله في الرسم، أو الخياطة، الكتابة، الرقص، تأليف الموسيقى، وما إلى ذلك)؛ فهذا سيزرع المشاعر الإيجابية. خذي وقتًا.

10 – اللعب مع حيوان أليف يمكن أن يجعل وقته ممتعاً، كما يمكنك مشاركته الضحك بمتابعة فيلم مضحك، مثلاً فهذا يساعد على تحسين مزاجه.