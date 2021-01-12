شكرا لقرائتكم خبر عن الغوريلا تشترك مع البشر فى 98% من الحمض النووى.. فهل تتسبب فى تحور كورونا؟ فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وكالة "اسوشيتيد برس" أنه تم اختبار العديد من حيوانات الغوريلا فى حديقة حيوان سان دييجو سفارى بارك وكانت نتيجتها إيجابية لفيروس كورونا فيما يُعتقد أنه أولى الحالات المعروفة بين هذه الرئيسيات فى الولايات المتحدة وربما العالم.

وقالت ليزا بيترسون، المديرة التنفيذية للحديقة، لوكالة أسوشيتيد برس، إن 8 غوريلات تعيش معًا فى الحديقة يُعتقد أنها مصابة بالفيروس والعديد منها يسعل.

ويبدو أن العدوى جاءت من أحد أعضاء فريق رعاية الحياة البرية بالمنتزه الذى ثبتت إصابته أيضًا بالفيروس، لكن لم تظهر عليه أعراض وكان يرتدى قناعًا فى جميع الأوقات حول الغوريلا، وتم إغلاق الحديقة أمام الجمهور منذ 6 ديسمبر كجزء من جهود إغلاق ولاية كاليفورنيا للحد من حالات الإصابة بفيروس كورونا.



اصابة الغوريلا بفيروس كورونا

قال بيترسون إن الأطباء البيطريين يراقبون عن كثب الغوريلا وسيبقون فى موطنهم فى الحديقة شمال سان دييجو، وفي الوقت الحالى يتم إعطاء الغوريلا الفيتامينات والسوائل والطعام، لكن لا يوجد علاج محدد للفيروس.

وأضاف بيترسون: "بصرف النظر عن بعض السعال، فإن الغوريلا حالتها جيدة"، في حين أن الحيوانات البرية الأخرى قد أصيبت بفيروس كورونا من المنك إلى النمور، فإن هذه هى أول مثال معروف لانتقاله إلى القردة العليا، ومن غير المعروف ما إذا كان سيكون لديهم أى رد فعل خطير".

وأعرب خبراء الحياة البرية عن قلقهم بشأن فيروس كورونا الذى يصيب الغوريلا، وهى من الأنواع المهددة بالانقراض والتى تشترك فى 98.4 % من حمضها النووى مع البشر وهى بطبيعتها حيوانات اجتماعية.

الغوريلا المصابة فى حديقة السفارى فى سان دييجو هى غوريلا السهول الغربية، التى انخفض عددها لأكثر من 60% خلال العقدين الماضيين بسبب الصيد الجائر والمرض، وفقًا للصندوق العالمي للحياة البرية.

واختبرت حديقة السفارى براز مجموعة الغوريلا بعد أن بدأ اثنان من القرود فى السعال فى 6 يناير، وأكدت مختبرات الخدمات البيطرية الوطنية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية نتائج إيجابية فى 3 غوريلات.

ويتحدث مسئولو حديقة الحيوان إلى الخبراء الذين عالجوا فيروس كورونا لدى البشر، أنه حال ظهور أعراض أكثر خطورة على الحيوانات سيبقون معًا لأن فصلهم قد يضر بالغوريلا التى تعيش فى مجموعات متماسكة.

وقال بيترسون: "هذه حياة برية، ولديها مرونتها الخاصة ويمكنها الشفاء بشكل مختلف عما نفعل نحن".

وأضافت حديقة السفارى المزيد من تدابير السلامة لموظفيها، بما فى ذلك طلب واقيات للوجه ونظارات واقية عند العمل على اتصال مع الحيوانات.

وأوضح مسئولو المتنزه أن التأكيد على أن الغوريلا عرضة للإصابة بفيروس كورونا يساهم في المعلومات حول كيفية تأثير الوباء على هذه الأنواع في موائلها الأصلية حيث تتلامس مع البشر والمواد البشرية.

وتخطط حديقة حيوان سان دييجو سفاري بارك لمشاركة ما تتعلمه مع مسئولي الصحة ودعاة الحفاظ على البيئة والعلماء لتطوير خطوات لحماية الغوريلا في غابات أفريقيا.