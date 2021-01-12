خبير أمريكى يحذر من فشل خطة التطعيم ضد كورونا بالولايات المتحدة

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القاهرة - سامية سيد - حذر خبير أمريكى من فشل خطة التطعيم ضد كورونا بالولايات المتحدة، مع تزايد حالات الإصابة والوفيات يوما بعد الآخر، مطالبا المسئولين بتسريع التطعيم باللقاحات فى الولايات المتحدة.

وقال الدكتور سكوت جوتليب، المفوض السابق لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، فى مقابلة مع برنامج "Face the Nation" على شبكة CBS: "نريد أن يأتى هذا اللقاح أسرع، لأنه أداتنا الوحيدة لمواجهة الفيروس القاتل".



خطة تطعيم كورونا

ووفقا للتقرير فإن ما يقرب من 9 ملايين شخص حصلوا على جرعاتهم الأولى من لقاح فيروس كورونا فى الولايات المتحدة وتم توزيع ما يقرب من 25.5 مليون جرعة من اللقاح، كما صرحت بذلك مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC.

وقال المفوض السابق لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية عن خطة التطعيم: "علينا أن ندرك أنه لا يعمل"، نريد استعادة واعتماد استراتيجية جديدة للتحقق من ذلك ونقله إلى المرضى".

جاء تحذير جوتليب بعد أيام فقط من تجاوز الولايات المتحدة عتبة قاتمة لأول مرة، حيث أبلغت عن أكثر من 4000 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد.

ومنذ بداية الوباء مات أكثر من 375.000 شخص في الولايات المتحدة وأكثر من 22.5 مليون آخرين قد أصيبوا، وفقًا لمعرفة من جامعة جونز هوبكنز، ونظرًا لأن تفشي المرض يزيد من عدد الإصابات ودخول المستشفيات والوفيات في جميع أنحاء البلاد يعمل المسئولون على تسهيل اللقاحات.

وأضاف كاليفورنيا مركزالجائحة فى الولايات المتحدة 49685 حالة جديدة فى يوم الأحد، ما يجعل العدد الإجمالي للحالات في الدولة منذ بداية الجائحة إلى أكثر من 2. 6 مليون.

جدير بالذكر أنه تم إعطاء 35. 3% من الجرعات، ارتفاعًا من 30. 2% في يوم الجمعة، وتوقع مسئولو الصحة تطعيم 20 مليون شخص آخرين حتى بداية العام الجديد، لكن إدارة اللقاحات واجهت تأخيرات وعقبات.

واعتبارًا من أمس الاثنين كثفت الولايات المتحدة إطلاق اللقاحات لتشمل العاملين فى مجال الصحة البدنية والمواطنين وموظفى دار رعاية المسنين، بالإضافة إلى أولئك الذين يعيشون فى مواقع التجميع، مثل المساكن أو الملاجئ.