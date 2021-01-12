شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الأغذية الداعمة للجهاز المناعى فى فصل الشتاء.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الغذاء فى فصل الشتاء أحد أهم المقومات الأساسية لتجنب الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، فالشتاء فصل تنخفض فيه مناعة الجسم بشكل طبيعى، ووضع خبراء الأغذية روشتة طبيعية أثبتت فاعليتها بنسب تعدت الـ90% فلا فيروسات ولا إنفلونزا إذا حرصت على تناول العناصر الغذائية الغنية بالألياف والنشوبات وفيتامين c.

وحدد الخبراء الأغذية الداعمة للجهاز المناعى فى فصل الشتاء كالتالى ..

- أغذية تحتوى على النشويات

- طبق من السلطة الخضراء

- أغذية تحتوى على عناصر أوميجا 3 مثل الأسماك والمكسرات

- كوب من الزبادى يوميا وخاصة قبل النوم

- ملعقة عسل نحل على نصف كوب مياه قبل الإفطار

- كوب من القرفة بالزنجبيل يوميا ويفضل قبل النوم

- أكل تفاحة يوميا أو كوب عصير برتقال أو ليمون