شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات قد تكون دليلاً على إصابتك بسرطان المبيض وعنق الرحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسبب سرطان المبيض وعنق الرحم مجموعة من الأعراض المختلفة كثير منها غامض أو مشابه لأمراض أخرى ومع ذلك، هناك العديد من العلامات التي يجب أن تجعلكِ تذهبين إلى طبيب أمراض النساء لإجراء فحص طبي للاطمئنان، في هذا التقرير أبرز 5 علامات غامضة لسرطان المبيض والرحم يجب عدم تجاهلها، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك".

5 علامات غامضة لسرطان المبيض والرحم يجب عدم تجاهلها1. نزيف مهبلي بعد سن اليأس

في معظم الحالات، يحدد الأطباء سببًا حميدًا لنزيف ما بعد انقطاع الطمث ومع ذلك ، فإن هذا النوع من النزيف مرتبط بسرطان بطانة الرحم أكثر من 90٪ من النساء المصابات بسرطان بطانة الرحم سيعانين من نزيف بعد انقطاع الطمث كعلامة أولى يجب تقييم أي نزيف غير طبيعي أو نزيف بعد انقطاع الطمث يمكن أن يكون أيضًا علامة على سرطان عنق الرحم.

2. نزيف مهبلي غير طبيعي قبل سن اليأس

أي نزيف غير طبيعي يعد علامة حمراء لسرطان بطانة الرحم أو عنق الرحم، حيث إن النزيف الذي يكون أثقل من دورتك الشهرية أو غير المنتظم يكون مقلقًا في بعض الحالات وقد يحتاج إلى فحص.

3. آلام الحوض

يمكن أن يكون الألم المستمر في البطن وعدم الراحة علامة محتملة لسرطان المبيض يمكن أن تشير الغازات وعسر الهضم والضغط والانتفاخ والتشنجات إلى سرطان المبيض.

4. فقدان / زيادة الوزن بشكل غير متوقع

بالنسبة للنساء المصابات بسرطان المبيض ، هناك العديد من الأسباب لزيادة الوزن حجم الورم هو أحد العوامل ، حيث لا يتم تشخيص الأورام كثيرًا حتى تصبح كبيرة نسبيًا ، في بعض الأحيان يتراكم السائل في البطن.

5. فقدان الشهية

مع سرطان المبيض ، تفقد المرأة شهيتها أحيانًا إذا فقدت الوزن فجأة دون تغيير نظامك الغذائي أو زيادة التمارين في كثير من الحالات ، يكون نقص الرغبة نتيجة لتأثير السرطان على عملية التمثيل الغذائي لديك.