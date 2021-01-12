شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا تتسبب فى زيادة الضغوط المالية والنفسية بالهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر تقرير جديد عن مستشفى مانيبال دلهى أن حوالي 82 % من الناس في الهند يعانون من الإجهاد، بسبب نقص التمويل والصحة والقضايا المتعلقة بالعمل، أشار التقرير إلى أن التأثير النفسي لـ فيروس كورونا كان مؤلما في مجتمع يعاني من الإجهاد بالفعل، وعدم الاستقرار الاقتصادي وفقدان الوظيفة إلى عدم اليقين بشأن موعد محدد لاستئناف الحياة الطبيعية.

أوضح التقرير أن الضغوطات التى نتجت عن جائحة كورونا، زادت في الانتكاسات وإيذاء النفس والتفكير في الانتحار في جميع أنحاء البلاد، حيث شدد الوباء قبضته على السكان، ولم تكن الحوادث المتزايدة المرتبطة بمشاكل الصحة العقلية مشكلة للهند فحسب، بل تمثل مشكلة للبلدان في جميع أنحاء العالم.



الصحة العقلية

وكانت الجمعية الأمريكية للطب النفسي أصدرت مؤخرًا تقريرًا عن دراسة استقصائية وطنية حيث أبلغ 57 ٪ من المشاركين عن مخاوف بشأن فيروس كورونا التي تؤثر على مواردهم المالية، و48٪ من الشريحة المشاركة فى الدراسة لديهم مخاوف من الإصابة، اتفق 36 ٪ من المشاركين على أن كورونا يؤثر على صحتهم العقلية.

الصحة العقلية

كما أظهر مسح أجرته منظمة الصحة العالمية على 130 دولة أجري في الفترة من يونيو 2020 إلى أغسطس 2020، أن 67 ٪ من البلدان شهدت اضطرابات في العلاج النفسي والاستشارات، واجهت أكثر من 60 % من البلدان اضطرابات في خدمات الصحة العقلية للأشخاص الضعفاء ، بما في ذلك كبار السن والمراهقون والأطفال والنساء الذين يحتاجون إلى خدمات ما بعد الولادة أو ما قبلها.