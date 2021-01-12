شكرا لقرائتكم خبر عن الهند ترد على 4 أسئلة شائعة قبل أكبر حملة تطعيم بلقاحات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى اجتماعا مع رؤساء حكومات جميع الولايات وهيئة الخدمات الصحية، لتقييم الاستعداد قبل إطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا فى 16 يناير الجارى، وقال مودى إن 30 مليون هندى سيتم تطعيمهم فى المرحلة الأولى، من بينهم نحو 3 ملايين للعاملين بالرعاية الصحية والعاملين فى الخطوط الأمامية سيحصلون على جرعات مجانية، مشيرا إلى أن محاربى كورونا هم الأولوية الأولى للحكومة.



لقاحات كورونا فى الهند

وأضاف رئيس الوزراء إن لقاحات الهند أكثر فاعلية من حيث التكلفة مقارنة بنظيراتها الغربية، وأن الأمة فخورة بلقاحين "صنع فى الهند" تمت الموافقة عليهما من قبل منظم الأدوية EUA، ومع ذلك مع اقترابنا من حملة التطعيم، هناك عدد لا يحصى من الأسئلة المتعلقة التى لا تزال دون إجابة، تثير الشكوك والاستفسارات حول عملية التسجيل، والآثار الجانبية، والتكاليف، والفاعلية، وما إلى ذلك إلى الوضوح، وبالتالى قررنا تشكيل فريق من أفضل الأطباء للحصول على إجابات عن جميع الأسئلة المتعلقة باللقاحات المضادة كورونا، وفقًا لشبكة تايمز ناو الهندية - timesnownews وهي:

هل يحتاج المرء لاتباع السلوك المناسب لفيروس كورونا بعد تلقى التطعيم؟

حتى بعد تلقى لقاح فيروس كورونا، يجب أن نستمر فى اتخاذ جميع الاحتياطات.

استخدام غطاء الوجه أو الأقنعة.

تعقيم اليدين.

حافظ على التباعد الاجتماعي

هل هناك آثار جانبية شائعة للقاح؟

يتم تقديم لقاح فيروس كورونا فقط بعد التأكد من سلامته.

قد تكون الآثار الجانبية الشائعة لدى بعض الأفراد هي الحمى الخفيفة والألم وما إلى ذلك.



لقاحات كورونا فى الهند

هل يجب أخذ اللقاح؟

التطعيم ضد فيروس كورونا طوعي.

ومع ذلك، ينصح بالحصول على الجدول الزمني الكامل للقاح فيروس كورونا.

هل من الضروري أن يأخذ الشخص المعافى من الفيروس اللقاح؟

نعم، ينصح بالحصول على جدول كامل للقاح كورونا بغض النظر عن التاريخ السابق للإصابة.

سيساعد هذا فى تطوير استجابة مناعية قوية ضد المرض.