شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: حقن 29 مليون جرعة لقاح كورونا فى 43 دولة حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد العالم أكبر حملة تطعيم في التاريخ حيث تم إعطاء أكثر من 29 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا في 43 دولة حول العالم، وفقًا للبيانات التي جمعتها وكاله بلومبرج الأمريكية، وانطلقت التطعيمات في الولايات المتحدة في 14 ديسمبر مع العاملين في مجال الرعاية الصحية ، وحتى الآن تم إعطاء 9.27 مليون جرعة ، وفقًا لإحصاء كل ولاية من قبل بلومبرج وبيانات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أكمل ما لا يقل عن 379862 شخصًا نظام التطعيم المكون من جرعتين.

ووفقا للتقريرقد يحتاج ما يقرب من 75٪ من الأشخاص إلى التطعيم بلقاح من جرعتين للعودة إلى الحالة الطبيعية، وفقًا لتقديرات طبيب الأمراض المعدية الأمريكي أنتوني فوسي.

وقالت شركة بيونتيك الألمانية المصنعة للقاح كوفيد-19 بالمشاركة مع مجموعة فايزر الأمريكية أمس الاثنين إنها تستهدف إنتاج ملياري جرعة من لقاحها هذا العام.

وقالت بيونتيك في نشرة "نعتقد الآن أننا قادرون على تسليم قرابة ملياري جرعة إجمالا بحلول نهاية 2021"، فيما أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية "موديرنا" إن المناعة من لقاح كورونا من شركة Moderna يجب أن تستمر لمدة عام على الأقل، وأوضحت شركة الأدوية إنها واثقة من أن تقنية الحمض النووي الفيروسي لكورونا(mRNA) التي استخدمتها كانت مناسبة تمامًا لنشر لقاح يمكن استخدامه للوقاية من السلالة الجديدة لفيروس كورونا التي ظهر في عدد من البلدان.

وبحسب موقع فايننشال بوست "financialpost" فإن لقاح موديرنا، mRNA-1273 ، يستخدم mRNA الاصطناعية لتقليد سطح فيروس كورونا وتعليم الجهاز المناعي التعرف عليه وتحييده.

وقالت شركة موديرنا في ديسمبر إنها ستجري اختبارات لتأكيد نشاط اللقاح ضد أي سلالة جديدة لفيروس كورونا، وأوضحت الشركة، أمس الأثنين، إنها تتوقع تسليم ما بين 600 مليون جرعة ومليار جرعة من لقاحها في عام 2021 وتوقعت مبيعات متعلقة باللقاحات بقيمة 11.7 مليار دولار للعام، بناءً على اتفاقيات الشراء المسبق الموقعة مع الحكومات.